Умер российский художник Сергей Куприянов

В интернете начала распространятся новость о смерти российского художника Сергея Куприянова. Мужчина скончался 16 января. Причина смерти пока неизвестна.
Сергей Куприянов был известен тем, что продолжил традиции русских художников в своем творчестве. На его картины огромное влияние оказали работы Саврасова, Левитана и Коровина. Среди живописцев творчество Сергея Куприянова называли «сюитой русского пейзажа».
Художник родился 8 января 1928 года. Жизнь Сергея Куприянова была не из легких. В подростковом возрасте живописцу довелось пережить Вторую мировую войну. Его первым учителе рисования стал собственный отец. После общеобразовательной школы Сергей Куприянов поступил в Московском художественном институте им. В. И. Сурикова. Его заработком на жизнь стала иллюстрация книг.
Душа Сергея Куприянова лежала к пейзажам. На большинстве его картин изображена простая природа. За скромностью искусствоведы видели внутреннюю гармонию работы и очарование. Сергей Куприянов спустя пару лет работы иллюстратором перестал слушать заказчиков и исполнял работы только по своему видению. В 1991 году художник организовал первую выставку своих работ. За 25 лет Сергей Куприянов провел всего 10 таких мероприятий. Все они были организованы на территории родном месте художника Замоскворечье. В этом районе Москвы также находилась его мастерская.
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