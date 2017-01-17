Умер российский художник Сергей Куприянов

Сергей Куприянов был известен тем, что продолжил традиции русских художников в своем творчестве. На его картины огромное влияние оказали работы Саврасова, Левитана и Коровина. Среди живописцев творчество Сергея Куприянова называли «сюитой русского пейзажа».Художник родился 8 января 1928 года. Жизнь Сергея Куприянова была не из легких. В подростковом возрасте живописцу довелось пережить Вторую мировую войну. Его первым учителе рисования стал собственный отец. После общеобразовательной школы Сергей Куприянов поступил в Московском художественном институте им. В. И. Сурикова. Его заработком на жизнь стала иллюстрация книг.Душа Сергея Куприянова лежала к пейзажам. На большинстве его картин изображена простая природа. За скромностью искусствоведы видели внутреннюю гармонию работы и очарование. Сергей Куприянов спустя пару лет работы иллюстратором перестал слушать заказчиков и исполнял работы только по своему видению.В 1991 году художник организовал первую выставку своих работ. За 25 лет Сергей Куприянов провел всего 10 таких мероприятий. Все они были организованы на территории родном месте художника Замоскворечье. В этом районе Москвы также находилась его мастерская.

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