Голая девушка с пятым размером груди набросилась на фигуру Трампа в Мадриде. Её не могли поймать пару минут.
Девушка с голым бюстом решила наброситься на фигуру Трампа, сделанную из воска. Несколько минут за активисткой гонялась охрана.
Ворвавшись в музей, девушка, таким образом, сорвала презентацию. На данный момент судьбу активистки решают правоохранительные органы.
В Сети есть видео, которое можно посмотреть на сайте РЕН ТВ http://ren.tv/novosti/2017-01-17/video-golaya-devushka-s-pyatym-razmerom-grudi-nabrosilas-na-figuru-trampa-v.
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