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Гонконгский грипп в России: симптомы заболевания, как определить грипп, меры профилактики, чтобы не заболеть

Гонконгский грипп в России: симптомы заболевания, как определить грипп, меры профилактики, чтобы не заболеть
Грипп в 2017 году опасен такой разновидностью, как гонконгский грипп. Он проявляется у человека ровно также, как и остальные вариации опасного недуга. Однако последствия могут быть самыми плачевными.

Врачи настоятельно рекомендуют делать прививки от гриппа - в настоящее время существуют препараты, разрешенные к применению и у детей с 6 месяцев, и у беременных женщин, и у ВИЧ-инфицированных людей. В тех случаях, когда вакцинация не спасает от заражения, она помогает перенести заболевание без осложнений и в легкой форме.

Другое дело, что сейчас, в разгар эпидемии, ставить прививку уже поздно: если вы очень восприимчивы к респираторным вирусным инфекциям, избегайте многолюдных мест, предпочтите общественному транспорту - такси, личный автомобиль или пешие прогулки и обращайтесь к врачу при первых симптомах недомогания: он назначит вам рецептурные препараты с доказанной эффективностью против гриппа.

Гонконгский грипп: симптомы у человека

Гонконгский начинается с высокой температуры тела человека, которую не удается сбить на протяжении нескольких дней. Вместе с этим заболевший испытывает серьезную головную боль, сопровождающуюся сонливостью, вялостью и общей усталостью организма. Крайне тревожными знаками являются рвота и диарея. При первых же подозрениях немедленно обратитесь за медицинской помощью.

Следует самым внимательным образом относиться не только к своему самочувствию, но и к здоровью детей и пожилых людей, из-за ослабленного иммунитета, они чаще всего становятся главной жертвой гриппа.

Что делать, если уже заболел гонконгским гриппом

Силой, конечно же, вас в поликлинику никто не потащит, но имейте в виду, что наблюдение врача, во-первых, позволит своевременно заподозрить развитие осложнений, а во-вторых, сдать анализы для уточнения возбудителя инфекции и начать лечение, направленное против возбудителя (а не просто на устранение симптомов).

Если решили обойтись без медицинской помощи, то, как минимум, отпроситесь с работы на недельку, чтобы не переносить грипп «на ногах» (это - прямой путь к тяжелым осложнениям) и не заражать окружающих: коллег, соседей, детей в детском саду, куда вы каждое утро отводите своего ребенка, и так далее. Ведь именно из-за безответственного поведения наших сограждан вирус вызвал эпидемическую ситуацию.


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