Гороскоп на сегодня, 16 января 2017, для всех знаков Зодиака: точный гороскоп для каждого знака 16.01.2017

Гороскоп на сегодняшний день на основе "показаний звезд" информирует знаки Зодиака о следующих грядущих событиях в их жизни: у Козерогов сегодня совершенно не будет желания заниматься трудными вопросами. А вот Скорпионы захотят расслабиться и хорошенько отдохнуть. К Девам вполне могут обратиться близкие родственники за неотложной помощью.Очень позитивный ожидается день для представителей данного знака Зодиака, так как Овны будут наслаждаться жизнью. Никаких трудностей на горизонте не наблюдается.Ваша сексуальность сейчас будет основана на любопытстве, во второй половине дня сегодня она может трансформироваться в глубокое чувство. Рачительные Тельцы должны приготовиться к тому, что, раскрывая душу, им придется открыть и кошелек.Звезды обещает Близнецам жесткую борьбу с завистниками и конкурентами. Если у вас есть свой бизнес, то тут любые ошибки непростительны.В понедельник вы будете переполнены страстями и переживаниями. Переменчивость настроения, спонтанность поступков и чувств, яркая эксцентричность - все это может быть следствием наэлектризованного эмоционального фона дня.День подходит для активного общения, поездок, коммерческих инициатив. Вечерние часы принесут напряжение в любовную сферу. Партнер обвинит вас в черствости и пренебрежении своими обязанностями, в то время как вам сейчас хочется заняться личными делами.У Дев могут попросить помощи близкие родственники. Отказывать не стоит даже если ваше финансовое положение тоже не на высоте.День кармических уроков. Если вы будете повторять свои старые ошибки, с вами будут происходить неприятности, чем больше вы будете упорствовать в своих ошибках, тем суровее будут уроки.Возможно, Скорпионам захочется расслабиться и отдохнуть. Сны могут оставить в душе неприятный след. Не намечайте на сегодня «великих свершений» дома или на службе, поскольку ваша трудоспособность снижена.Бурный эмоций сегодня Стрелец испытает столько, что ему их точно хватит до конца месяца. Звезды советуют быть рассудительным и осторожным, если дело касается любви.В этот день вам не только окажутся по плечу многие сложные дела и вопросы, но главное, будет настроение ими заниматься. Есть шанс довести до ума какие-то из своих проектов, получив достойные результаты за свои труды.Близкие люди будут оказывать огромное влияние на проявление личности Водолея. Они могут создавать дискомфорт и невозможность отвлечься от постоянных бытовых проблем.Рыбы могут встретить свою вторую половинку в весьма неожиданном месте и при странных обстоятельствах. Только сначала вам нужно разобраться со старыми чувствами и привязанностями.

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