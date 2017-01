Какой сегодня праздник: 16 января отмечается несколько праздников, какой церковный праздник сегодня, 16.01.2017

Сразу несколько праздников выпадают на сегодняшний день, 16 января, которые в той или иной мере относятся к России. В частности, можно вести речь о международном празднике под названием Всемирный день «The Beatles».Помимо этого события, которое в первую очередь важно для любителей культуры и шоу-бизнеса, в глаза бросается еще и такой праздник, как День свободы вероисповедания США. Кроме того, ежели заглянуть в народный календарь, то становится ясно, что сегодня отмечается Гордеев день. Расскажем подробности о каждом из этих памятных моментов.В понедельник, 16 января, отмечается Всемирный день The Beatles. Дата выбрана неслучайно. Именно в этот день в 1957 году в Ливерпуле открылся клуб The Cavern - в нем начали путь к славе молодые музыканты Джон Леннон, Пол Маккартни и Джордж Харрисон. Спустя пару лет к ним присоединился Ринго Старр.В привычном составе группа The Beatles проработала восемь лет. За это время коллектив официально выпустил 13 альбомов.Всемирное признание группа получила в 1963 году после выпуска сингла «Please Please Me». С этого момента на планете началось сумасшествие, получившее говорящее название «битломания». Группа оказала большое влияние на развитие мировой музыки. Многие известные композиторы и исполнители брали с них пример. Кроме того, «битлы» впервые использовали некоторые новаторские разработки в области звукозаписи и съемок видеоклипов.В настоящее время «The Beatles» занимает первое место в списке величайших исполнителей всех времен по версии журнала «Rolling Stone». И 16 января, в честь этой знаменитой группы, проводятся различные памятные мероприятия и кавер-концерты песен британской четверки, а меломаны всего мира вновь включают песни, полюбившиеся людям всех возрастов, чтобы в очередной раз насладиться творчеством «Битлов».В Соединенных Штатах 16 января объявлено Днем свободы вероисповедания (Religious Freedom Day). В этот День американцы вспоминают историю своей страны и трудности борьбы за гражданские права на свободу исповедания различных религий. Ежегодно Президент США обращается к гражданам Америки с призывом отметить День свободы вероисповедания надлежащими мероприятиями в семьях, школах, ВУЗах, учреждениях.В учебных заведениях Америки в знаменательный День проводят праздничные концерты, где участвуют школьники, изображающие исторических личностей. Разыгрывают и небольшие сценки, и костюмированные представления, в которых восстанавливают исторические события, которые существенным образом повлияли на историю всей страны. Школьники, постигая историю Америки, вместе с тем учатся понимать и ценить те значимые исторические процессы, благодаря которым в настоящее время они могут свободно жить, ничего не опасаясь.16 января 1786 года Генеральная Ассамблея штата Вирджиния приняла «Положение о свободе вероисповедания Вирджинии» (Virginia Statute on Religious Freedom). Основы данного законодательства были сформулированы Томасом Джефферсоном. Положение о свободе вероисповедания прекратило налогообложение граждан местным духовенством и создало защиту гражданского права о выражении своих религиозных убеждений, а также оказало влияние на принятие Первой поправки к Конституции США, которая гарантирует свободу вероисповедания. Первая поправка Билля о правах начинается с положения о запрещении государственной религии и положения о свободном исповедании религии.Джеймс Мэдисон - 4-й Президент США - один из авторов Конституции говорил о том, что «религия каждого человека должна оставаться делом убеждений и совести каждого человека, и каждый человек вправе следовать ей так, как предписывается. Это право по своей природе является неотъемлемым правом».В настоящее время День свободы вероисповедания в Америке является примером того, что каждый человек имеет право свободно принимать и исповедовать религию, а также выражать свою веру в богослужениях, учении и соблюдении религиозных обрядов.Празднование Гордеева дня началось в честь мученика Гордия, который в 320 году в Кесарии Каппадокийской подвергся пыткам за то, что открыто выступал в защиту христиан.На Руси крестьяне верили, что в этот день голодные ведьмы, возвращаясь с гулянья, доят коров с такой силой, что те погибают. Чтобы избежать этого, над воротами привязывали сальную свечу и обращались к домовому с просьбой присмотреть за скотиной. Один из распространенных заговоров звучит так: «Дедушка домовой, пои мою коровушку, пои да корми, гладко води. Беги, молочко, по жилочкам да в вымечко, из вымечка в подойничек да по крыночкам на толсту сметаночку».В этот день также принято было варить овсяную кашу на молоке и кормить ею коров. Впрочем, и сами хозяева не брезговали этим кушаньем. По поверью, связанному с названием праздника, в Гордеев день нельзя хвастаться ни добром, ни здоровьем, ни детьми - иначе говоря, нельзя гордиться. В противном случае объект хвастовства можно потерять. По этому поводу говорили: «Сатана гордился - да с неба свалился».Считалось также, что только в этот день знахарь или знахарка могли вылечить припадочного больного, или «порченого» человека.Согласно народным приметам, погода в этот день показывала, каким будет март. Кроме того, большие белые облака в небе предвещали вьюгу.

