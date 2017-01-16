Из-за холодов в Китае замерз водопад

Как информируют иностранные масс-медиа,туристы облюбовали размещенный в Пекине водопад парка Сяюньлин. Последний вследствие наблюдаемых в Китае аномальных холодов замерз, став "хрустальным". Вместе с водопадом замерзли в том числе и ветки близлежащих деревьев, при этом местные жители отметили, что в прошлогодние холода этот водопад замерз огромной непривлекательной глыбой, а сейчас открывается прекрасный вид на замерзшие ветви, сосульки и странные узоры. Туристы, узнав об этом месте, также приходят на территорию парка, массово устраивая здесь фотосессии.Из-за аномальных холодов и метелей, помимо прочего, в Болгарии впервые за 60 последних лет замерзла поверхность Бургасского залива в Черном море, аналогичная ситуация наблюдается на реке Дунай.

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