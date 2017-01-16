«Советская» пародия на Гравити Фолз собрала 3 млн просмотров на YouTube

«Советский» пародийный вариант «Гравити Фолз» собрал 3 миллиона просмотров на YouTube. Популярный ролик был сделан аниматором, проживающем в Ростове-на-Дону.
Видео обыгрывает заставку диснеевского мультсериала. Пользователи сравнили ролик в оригиналом и начали распространять по социальным сетям, после чего пародия оказалась в поле зрения поклонников «Гравити Фоллз» в зарубежном сегменте интернета. Не последнюю роль в популярности ролика сыграло то, что отношения Запада с Россией в последнее время оставались достаточно напряженными. В частности, один из форумов обозначил ролик как «Советский Союз Фолз».
Отметим, что анимационный телесериал «Гравити Фолз», показывают на каналах США. Его сюжет повествует о приключениях сестры и брата. Близнецы проводят свои летние каникулы на территории вымышленного городка, название которого дало название сериалу. Вначале дети сильно скучали, однако вскоре после этого они смогли обнаружить таинственный дневник, в котором указывается, что данная местность наполнена необычными явлениями. Создатели мультсериала получили премию Энни, которая выделяет шедевры анимации.
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