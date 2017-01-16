Кейт Миддлтон рассказала о трудностях материнства

На период новогодних каникул Кейт Миддлтон временно сделала паузу в общественной деятельности, но сейчас вновь вернулась к своим обязанностям. Так, накануне герцогиня посетила благотворительный детский центр в Лондоне, поскольку и сама хорошо знакома со всеми тяготами материнства. Как известно, вместе с принцем Уильямом Миддлтон воспитывает наследников Елизаветы II - сына Джорджа и дочь Шарлотту. Общаясь с матерями в центре представительница королевской семьи признала, что быть матерью не так уж просто, особенно если во время трудностей женщина остается без поддержки.В интервью изданию Pop Sugar участницы встречи с герцогиней рассказали, что Кейт Миддлтон вела себя как настоящая мать, не пытаясь казаться лучше остальных. Также публика отметила, что было заметно, что деятельнице не чужды темы, которые были подняты в ходе визита знаменитой гостьи.

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