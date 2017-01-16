17-летний убийца семьи из Тамбова просил соседей о помощи

17-летний подросток из села Сосновка (Тамбовская область), который зарубил топором всю свою семью, сразу же обратился к соседям за помощью. Юноша сознался в полиции в совершении преступления, написав заявление о явке с повинной. В СУ СКР по региону продолжается расследование убийства.
На территории Тамбовской области представители следственного управления продолжают допрос 17-летнего убийцы. Как выяснилось, сразу после того, как юноша зарубил топором своих близких, он побежал к соседям и попросил вызвать бригаду «скорой помощи». Соседка, пожилая женщина, которая открыла ему дверь, вначале не поверила заявлению подростка о том, что он убил всех своих близких. «Я пошла вместе с ним в дом, мне было страшно. Я глянула и обмерла», - рассказала жительница села Сосновки, которая первая увидела трупы. Пенсионерка рассказала в масс-медиа, что родственники мальчика были вежливые, отзывчивые и работящие люди. Семья жила дружно, поэтому она шокирована жестоким убийством. Сегодня на рассвете, 15 января, 17-летний ученик местного училища зарубил топором своих спящих родственников: отца, 14-летнюю сестру и бабушку. На первом допросе подросток рассказал следователям, что близкие не понимали его, из-за чего он часто с ними ссорился и «устал терпеть их нравоучения».
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