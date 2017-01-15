В США видео смерти 12-летней девочки в прямом эфире стало вирусным

Жуткое видео, на котором запечатлена смерть 12-летней девочки из американского города Сидартаун, произошедшая 30 декабря вмиг распространилось в социальных сетях, и теперь изъять его не представляется возможным. На видео подросток рассказывает о домогательствах родственника и о депрессии, в которую впала после произошедшего. Девочка говорит, что больше не может вынести этого состояния и спрашивает, каким способом лучше лишить себя жизни. По словам девочки, она попросила родственника оставить ее в покое, но тот в ответ предложил ей повеситься.Трансляция заканчивается тем, что девочка совершает суицид. Тело повесившегося ребенка продолжает висеть в течение 20 минут. Все это время телефон продолжает транслировать происходящее. Повесившуюся школьницу сняли с дерева случайные свидетели. Ребенка доставили в больницу, но спасти жизнь девочки так и не удалось.Правоохранители начали проверку и заявили, что не могут изъять видео смерти американской девочки из Сети, поскольку оно вмиг разлетелось в Интернете.

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