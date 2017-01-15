В МГУ объявили о создании нового факультета

В Московском госуниверситете объявили о создании нового факультеты – космического. Ректор ВУЗа Виктор Садовничий уточнил, что речь идёт о государственной необходимости готовить высококлассных специалистов для отечественной космической отрасли.
Виктор Садовничий, ректор Московского государственного университета имени Михаила Ломоносова, заявил в московских масс-медиа о том, что создаётся ещё один факультет космического направления. Речь идёт о подготовке специалистов высокого класса для корпорации «Роскосмос». По уточнённой информации, новый факультет начнёт работу с сентября 2017 года.
В ходе видеотрансляции зимнего Дня открытых дверей Виктор Садовничий, ректор Московского госуниверситета, заявил о том, что факультет будет иметь космическую специализацию. Это позволит начать базовую подготовку специалистов для космической отрясли, причём речь идёт о технических работника, инженерном составе и конструкторах пилотируемых и беспилотных кораблей, а также ракет-носителей и спутников.
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