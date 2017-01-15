Пользователи сети обвинили Путина в утечке серии "Шерлока"

Интернет-пользователи комментируют утечку на просторы сети новой серии сериала "Шерлок". По мнению публики, и в этом деле замешан Путин.
Как известно, на хостинг Google Drive был добавлен четвертый сезон популярного сериала "Шерлок", последняя серия которого была обнародована раньше планируемого срока. Утечку заключительной серии фильма с русским переводом и в высоком качестве, которая должна была быть презентована только ночью 15 января, связывают с влиянием Владимира Путина. Такие шуточные комментарии о "русских хакерах" изначально появились в западных соцсетях. Некоторые пользователи шутят, что в списке наиболее важных вещей, которые взломали русские числится серия "Шерлока" и президентские выборы в США. Продюсеры сериала "Шерлок" попросили не распространять сведения о сюжете для тех, кто запланировал посмотреть финал в день премьеры. Таким образом, на канале BBC заключительная часть выйдет в эфир в полночь по мск, а на "Первом канале" трансляция стартует спустя минуту.
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