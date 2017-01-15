Жители Мадрида на вокзале спели «Мы желаем счастья вам»











Акция прошла недалеко от тропического сада на мадридском Аточе. Исполнили собрались в выходной, а очевидцы сняли процесс на видео. Организаторами стали работники ассоциаций «Славянская встреча», «Благое Дело» и школа «Знайка»., — сообщил Роман Демьян, руководитель «Благого дела».Он отметил, что раньше все встречались за одним столом, а также все вместе пели известные песни. Флеш-моб проводится, чтобы восстановить утраченную традицию. На территории Испании такая акция проходит уже второй раз. На предыдущей встрече исполнялась композиция «С чего начинается родина».Участники подчеркивают, что в Испании они проводят работу над объединением соотечественников и поддержания представителей диаспоры. Ранее проводился концерт в честь Дня народного единства, на котором можно было услышать выступление представителей не только выходцев из РФ, но и из Армении, Белоруссии, Украины. Россотрудничество, и посольство РФ в Испании положительно относятся к соответствующим начинаниям и оказывают всестороннюю поддержку.

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