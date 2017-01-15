В США мужчина заплатил налоги пятью тележками монет по 1 центу

На территории США зафиксирован случай доставки в налоговое ведомство пяти тележек с мелкими монетами. Мужчина, проживающий в городе Лeбанон, имел просроченную задолженность по налогом в размере 3 тысячи долларов. Он неожиданно привёз вместо бумажных банкнот в здание департамента фискального органа пять тележек с мелкими монетами. Как заявил налогоплательщик местным изданиям, таким образом он решил проучить налоговиков ввиду того, что ему насчитали большие налоговые взносы по двум новым автомобилям, купленным для его семьи.Как удалось выяснить, 3 тысячи долларов, которые налогоплательщик привёз в ведомство в виде монет по 1 центу, является суммарным платежом за покупку двух внедорожных автомобилей. Оформив в местном банке заказ на выдачу 300 тыс. одноцентовых монет, американец не торопясь погрузил их в пять тележек и поочередно отвёз в налоговый департамент. Особо уточняется, что общий вес монет составил 726 килограмм.

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