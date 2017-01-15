В США мужчина заплатил налоги пятью тележками монет по 1 центу

На территории США мужчина привёз в местное налоговое управление пять тележек с мелочью, чтобы уплатить налог в размере 3 тысячи долларов. Сотрудники фискального департамента на протяжении семи часов пересчитывали деньги ввиду отсутствия устройства для подсчёта металлических монет.
На территории США зафиксирован случай доставки в налоговое ведомство пяти тележек с мелкими монетами. Мужчина, проживающий в городе Лeбанон, имел просроченную задолженность по налогом в размере 3 тысячи долларов. Он неожиданно привёз вместо бумажных банкнот в здание департамента фискального органа пять тележек с мелкими монетами. Как заявил налогоплательщик местным изданиям, таким образом он решил проучить налоговиков ввиду того, что ему насчитали большие налоговые взносы по двум новым автомобилям, купленным для его семьи. Как удалось выяснить, 3 тысячи долларов, которые налогоплательщик привёз в ведомство в виде монет по 1 центу, является суммарным платежом за покупку двух внедорожных автомобилей. Оформив в местном банке заказ на выдачу 300 тыс. одноцентовых монет, американец не торопясь погрузил их в пять тележек и поочередно отвёз в налоговый департамент. Особо уточняется, что общий вес монет составил 726 килограмм.
Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/170510-news.html
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии активной ссылки на наш сайт.
При копировании материалов для интернет-изданий – обязательна прямая открытая для поисковых систем гиперссылка. Ссылка должна быть размещена в независимости от полного либо частичного использования материалов. Гиперссылка (для интернет- изданий) – должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала.
Все материалы, содержащиеся на веб-сайте www.gazeta.kg, защищены законом об авторском праве. Фотографии и прочие материалы являются собственностью их авторов и представлены исключительно для некоммерческого использования и ознакомления , если не указано иное. Несанкционированное использование таких материалов может нарушать закон об авторском праве, торговой марке и другие законы.