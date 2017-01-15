На вокзале в Ростове мужчину похитили на глазах у прохожих

В воскресенье, 15 января, на железнодорожном вокзале Ростова произошло преступление, вследствие которого мужчина едва не был похищен двумя неизвестными.Как сообщают свидетели произошедшего, двое неизвестных начали заталкивать третьего в машину марки ВАЗ. После того, как им это удалось, водитель поспешил скрыться с места преступления на большой скорости. Однако осуществить задуманное им помешали сотрудники правоохранительных органов, которые оперативно прибыли на место инцидента и задержали злоумышленников.Мужчин поместили под стражу, их подозревают в попытке похищения человека с целью определения его на работы принудительного характера. Детальная информация о данном правонарушении пока отсутствует.

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