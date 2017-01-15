Опасный насильник сбежал из нижегородской колонии из-за халатности работников

Опасный насильник смог сбежать с территории нижегородской колонии. Указывается. что причиной стала халатность работников исправительного учреждения.
На сегодня против них открыто уголовное дело. Соответствующую информацию предоставили работники Сухобезводненской прокуратуры по вопросам надзора за соблюдением законодательства на территории исправительных учреждениях региона. Отмечается, что 41-летний заключенный колонии покинул территорию ИК-7 в Варнавинском районе еще в ноябре минувшего года. Для этого он спрятался в кузове грузовика, вывозившего продукцию. Как удалось установить беглец имел сообщника, загрузившего посредством погрузчика контейнер в котором оставался осужденный.
После того, как в колонии выявили «пропажу», работник ИК набрал номер водителя грузовика и затребовал без остановок двигаться вплоть до автозаправки, на которой его встретили правоохранители. Именно там беглеца смогли задержать. Против беглеца открыли новое уголовное дело, против неустановленных работников ИК, по вине которых едва не состоялся побег открыли дело в соответствии со статьёй «Халатность». Сообщается, что мужчина отбывал заключение на срок в 25 лет за тяжкие преступления, среди которых присутствовало и нарушение половой неприкосновенности.
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