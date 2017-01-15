The Weeknd представил клип на композицию Party Monster











Канадская звезда эфиопского происхождения Абель Тесфайе, более известный под сценическим именем The Weeknd, решил порадовать поклонников новым видео, снятым на песню Party Monster. Сама композиция стала частью альбома Starboy, релиз которого проходил еще в ноябре 2016 года. Ролик достаточно динамичный и создан с добавлением различных эффектов. Сам исполнитель разъезжает на элитном авто, также в кадре мелькают танцующие девушки. Среди наиболее примечательных элементов клипа под названием Party Monster психоделические цвета, то и дело появляющиеся многочисленные кресты а также сцены поедания торта.Несмотря на то, что опубликован ролик от The Weeknd только 12 января, спустя несколько дней просмотреть его успели уже более 6,8 миллионов пользователей сети. Кроме того, запись успела собрать свыше 264 тысяч отметок "мне нравится".

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