Сразу три тамбовских театра приезжают в Москву на гастроли. Настоящий триумф Мельпомены пройдет в рамках Фестиваля театров Тамбовской области, который стартует уже 24 января и продлится три дня, поражая театралов Москвы своей потрясающей игрой.
Три самые лучшие театральные труппы Тамбовской области представят свои самые популярные спектакли. Так, Мичуринский драмтеатр выступит со спектаклем «Хрустальный зверинец», Тамбовский молодежный театр представит фееричную пьесу из девяти новел «От красной крысы до зеленой звезды», а Тамбовский драматический театр попытается покорить зрителей лиричной камерной постановкой-спектаклем «Скамейка».
Выступать тамбовские театры будут в Центральном доме актера Яблочкиной на Арбате. Сообщается, что выступление тамбовских актеров приурочено к 80-летию создания Союза театральных деятелей России, но никаких призов или мест коллективам присуждаться не будет. Главной целью действа является демонстрация интересов тамбовских театров, а также становление культурного взаимодействия между столицей и Тамбовом.
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