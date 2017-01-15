В Лондоне прошел благотворительный концерт оркестра Теодора Курентзиса

14 января в Лондоне прошел благотворительный концерт под руководством известного российского и греческого режиссера Теодора Курентзиса. Собранные средства будут направлены на лечение больных онкологией детей.
Благотворительное выступление оркестра под руководством гениального Теодора Курентзиса организовал фонд Gift of Life. В концерте прозвучали музыкальные произведения из оперы «Ромео и Джульетта». Разбавили гениальную музыку отрывки произведений Шекспира в исполнении английских и российских актеров. Помимо удовольствия от живой музыки зрители воодушевились игрой известных российских актрис Дины Корзун и Чулпан Хаматовой, а также британских артистов Ральфа Файнса и Ванессы Редгрейв. Все собранные от продажи билетов на концерт оркестра Теодора Курентзиса средства будут потрачены на лечение детей, больных раком.
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