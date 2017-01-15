Приятель тамбовского подростка, зарубившего семью топором, прокомментировал его поступок

Молодой человек, друживший с тамбовским подростком, рассказал, что его приятель хотел организовать сатанинскую секту.Расследование по делу об убийстве продолжается.

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