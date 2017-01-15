Злой дух терроризирует финских школьников

Дети, которые ежедневно вынуждены проводить в здании школы по много часов, начали жаловаться своим родителям на плохое самочувствие в стенах учебного заведения. 600 школьников в один голос рассказывают, что на уроках у них очень сильно болит голова, иногда появляются рези в животе и тошнота. У некоторых детей после начала занятий развилась бронхиальная астма. Самые мнительные начали списывать происходящее на происки злого духа, который поселился в стенах их школы.Родители детей и сами школьники неоднократно просили администрацию общины провести проверку здания, однако комиссия не смогла найти каких-либо нарушений и возобновила учебный процесс. Отчаявшиеся школьники при поддержке их семей организовали забастовку и перестали ходить на занятия, требуя, чтобы им построили новую школу в другом месте, на которое не распространялось бы действие злых сил.Администрация общины Климинки посоветовала школьникам и их родителям обратить внимание на обучение, больше времени уделять урокам и беспокоиться об успеваемости, а не о кознях злых духов.

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