Жительница Таштагола пострадала от интернет-торговцев снегоходами

В Таштаголе женщина решила купить снегоход. Нужные объявления покупательница нашла на одном из интернет-ресурсов. Выбрав снегоход за 120 тысяч рублей, женщина удивилась столь низкой цене и потребовала от продавцов выслать фотографию паспорта. Интернет-торговцы пояснили, что так дешево продают снегоход, в связи с переездом и выслали требуемые фото. Получившая снимки жительница Таштагола перевела продавцам аванс в размере 5 тысяч рублей. В ответ продавец заявил, что сумма аванса слишком мала, затем удалил сообщение о продаже снегохода и перестал отвечать на звонки.Возмущенная женщина обратилась в правоохранительные органы. В ходе следственно-оперативных действий было установлено, что код подразделения из фотографии паспорта, который предоставил продавец, относится к Новошахтинску в Ростовской области, а человек с данными из документа в Кемеровской области не значится. При этом телефон, с которого звонил мошенник, и вовсе оказался зарегистрированным в Петербурге.Расследование продолжается.

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