Крещение 2017: какого числа, дата, когда можно купаться, приметы

Крещение Господне представляет из себя непереходящий праздник, который отмечается ежегодно в один и тот же день, а именно - 19 января.Если углубиться в историю данного праздника, то становится понятно, что он является одним из самых древних в христианской церкви. С этим праздником на Руси связано много интересных традиций, обычаев и примет. Когда в России будут праздновать Крещение, а также историю и традиции праздника читайте в свежем материале от сайта N4k.Ru.Когда Иисусу исполнилось 30 лет, он пришел к реке Иордан. В водах этой реки Иоанн Креститель крестил людей, призывая всех к покаянию. Крещение Иисуса Христа означало, что теперь он берет на себя всю ответственность исполнить то, что ему предначертано свыше.Священной является та вода, которая освящается в церкви. К ней же приравнивается вода в источниках (река, озеро), которую также освящают священнослужители. Традиционно освящают воду в храмах накануне праздника - 18 января, а утром 19 января выходят на реки и озера и освящают купель. После чина освящения вода в источнике получает целебные свойства. Считается, что купание в водоемах на Крещение помогает "смыть" грехи и болезни.Также в народе сохранилась традиция, что если набрать воду 19 января, то она долгое время не испортится, и будет иметь качества Святой воды. Вместе с этим от освященной Крещенской воды можно получить исцеление болезней. Среди людей считается, что купание на Крещение в проруби может избавить человека от болезней на целый год.– Утром пасмурно, тепло, снег или иней - год хлебородный;– Ясно, холодно - неурожай. Лето засушливое;– Много собаки лают - много зверя, дичи будет;– Чтобы быть красивыми, девушки умываются на Крещение снегом;– Сны в Крещенскую ночь считаются вещими;– Если человек в этот день крестился, то всю жизнь ему будет сопутствовать счастье;– Если в день Крещения договориться о свадьбе, то молодых ждет счастливая жизнь.

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