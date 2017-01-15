Авторизация
 
  • 07:15 – Авиакатастрофа в Киргизии сегодня 16.01 17: последние новости, число погибших,видео 
  • 07:15 – Самолет упал сегодня 16 января 2017 в Бишкеке: последние новости, фото и видео, сколько погибло 
  • 07:08 – В Кирове нашли пропавшую накануне 9-летнюю девочку 
  • 07:08 – Perodua опубликовала фото рейсталингового ситикара Axia 


Крещение 2017: какого числа, дата, когда можно купаться, приметы

Крещение 2017: какого числа, дата, когда можно купаться, приметы
Крещение Господне представляет из себя непереходящий праздник, который отмечается ежегодно в один и тот же день, а именно - 19 января.

Если углубиться в историю данного праздника, то становится понятно, что он является одним из самых древних в христианской церкви. С этим праздником на Руси связано много интересных традиций, обычаев и примет. Когда в России будут праздновать Крещение, а также историю и традиции праздника читайте в свежем материале от сайта N4k.Ru.

Когда Иисусу исполнилось 30 лет, он пришел к реке Иордан. В водах этой реки Иоанн Креститель крестил людей, призывая всех к покаянию. Крещение Иисуса Христа означало, что теперь он берет на себя всю ответственность исполнить то, что ему предначертано свыше.

Священной является та вода, которая освящается в церкви. К ней же приравнивается вода в источниках (река, озеро), которую также освящают священнослужители. Традиционно освящают воду в храмах накануне праздника - 18 января, а утром 19 января выходят на реки и озера и освящают купель. После чина освящения вода в источнике получает целебные свойства. Считается, что купание в водоемах на Крещение помогает "смыть" грехи и болезни.

Также в народе сохранилась традиция, что если набрать воду 19 января, то она долгое время не испортится, и будет иметь качества Святой воды. Вместе с этим от освященной Крещенской воды можно получить исцеление болезней. Среди людей считается, что купание на Крещение в проруби может избавить человека от болезней на целый год.

Приметы на Крещение:

– Утром пасмурно, тепло, снег или иней - год хлебородный;

– Ясно, холодно - неурожай. Лето засушливое;

– Много собаки лают - много зверя, дичи будет;

– Чтобы быть красивыми, девушки умываются на Крещение снегом;

– Сны в Крещенскую ночь считаются вещими;

– Если человек в этот день крестился, то всю жизнь ему будет сопутствовать счастье;

– Если в день Крещения договориться о свадьбе, то молодых ждет счастливая жизнь.


Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/170400-news.html
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Смотрите также

КОММЕНТАРИИ:
Мы в соцсетях
Курсы валют НБКР
69.4935
+0.00%
73.8994
-0.09%
1.1705
+0.21%
0.2093
-0.10%

Новости партнеров
  • Читаемое
  • Сегодня
  • Комментируют
Авиакатастрофа Ту-154 в Сочи: версия теракта подтверждается данными с европейского спутника
  • 15:14
  • 1 881
  • 0
«Боевой гопак на пилоне»: Дочка Порошенко танцует стриптиз в клубе – скандал недели поверг в шок
  • 11:28
  • 1 337
  • 0
Ученые NASA рассказали, зачем впервые отправили рыб в космос
  • 22:57
  • 1 085
  • 0
В МГУ объявили о создании нового факультета
  • 22:17
  • 1 082
  • 0
Королева Елизавета II умерла: причины смерти, кто станет королем Великобритании
  • 13:43
  • 1 038
  • 0
В США видео смерти 12-летней девочки в прямом эфире стало вирусным
  • 22:57
  • 986
  • 0
Алла Пугачева: Последние новости скандала, крах Примадонны
  • 07:55
  • 960
  • 0
Анастасия Волочкова показала свою выпавшую «киску-мурыску» из крошечных трусиков
  • 15:15
  • 894
  • 0
Авиакатастрофа в Киргизии сегодня 16.01 17: последние новости, число погибших,видео
  • 07:15
  • 0
  • 0
Самолет упал сегодня 16 января 2017 в Бишкеке: последние новости, фото и видео, сколько погибло
  • 07:15
  • 0
  • 0
В Кирове нашли пропавшую накануне 9-летнюю девочку
  • 07:08
  • 0
  • 0
Perodua опубликовала фото рейсталингового ситикара Axia
  • 07:08
  • 0
  • 0
Шерлок Холмс 5 сезон дата выхода, на сколько сезонов продлили сериал
  • 07:04
  • 0
  • 0
Новости шоу-бизнеса России сегодня, 16 января: личная жизнь российских звезд, новости о знаменитостях сейчас, 16.01.2017
  • 07:01
  • 0
  • 0
ICI & NYMEX: Мировые цены на нефть растут
  • 07:00
  • 0
  • 0
Ученые проектируют небоскреб высотой в 5 км, который спасет территорию от смога
  • 07:00
  • 0
  • 0
Авиакатастрофа в Киргизии сегодня 16.01 17: последние новости, число погибших,видео
  • 07:15
  • 0
  • 0
Самолет упал сегодня 16 января 2017 в Бишкеке: последние новости, фото и видео, сколько погибло
  • 07:15
  • 0
  • 0
В Кирове нашли пропавшую накануне 9-летнюю девочку
  • 07:08
  • 0
  • 0
Perodua опубликовала фото рейсталингового ситикара Axia
  • 07:08
  • 0
  • 0
Шерлок Холмс 5 сезон дата выхода, на сколько сезонов продлили сериал
  • 07:04
  • 0
  • 0
Новости шоу-бизнеса России сегодня, 16 января: личная жизнь российских звезд, новости о знаменитостях сейчас, 16.01.2017
  • 07:01
  • 0
  • 0
ICI & NYMEX: Мировые цены на нефть растут
  • 07:00
  • 0
  • 0
Ученые проектируют небоскреб высотой в 5 км, который спасет территорию от смога
  • 07:00
  • 0
  • 0
Мы в соцсетях
  • Facebook
  • Twitter
  • Вконтакте
«Газета.kg»
Новости партнеров