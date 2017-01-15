Петербуржцы после отмены запрета вышли на лёд Невы при 0°C ради селфи

Как сообщили очевидцы, несколько из любителей селфи отправились на реку вместе с детьми. Многие на вопрос о том, что вселяет в них уверенность в безопасности ответили, что полученные от МЧС данные свидетельствуют о толщине льда на уровне 0,2-0,3 м. Отметим, что в соответствии с Постановлением властей Санкт-Петербурга выход на лед Невы и других водных объектов на территории города категорически запрещён в течение 15 декабря - 15 января и 15 марта - 15 апреля.Нарушение постановления рассматривается как административное правонарушение. При этом оно может наказываться предупреждением, либо наложением штрафа в объеме до 2 тысяч рублей.

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