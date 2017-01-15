СМИ рассказали о двух жертвах ангарского маньяка, который осуществлял противозаконные действия в 1998 году. Также в Сети опубликовали снятое штатным оператором МВД видео с места преступления, где были обнаружены тела девушек.
Сообщается, что правоохранители обнаружили тела двух девушек, которые умерли в результате нанесения в область шеи и лица множественных ножевых ранений ангарским маньяком. Судебные психиатры только спустя годы решили рассказать о деталях совершенных преступлений. По словам сотрудников полиции, одна из жертв была оголена ниже пояса, однако, по словам милиционера-убийцы, он не осуществлял над девушкой никаких насильственных действий. По словам матери одной из жертв, ей позвонили правоохранители и заявили, что нашли тело дочери, поэтому родственница должна поехать на опознание. Сообщается, что в конце 90-х годов было много убийств молодых девушек, однако следователи не хотели их связывать в одно дело. После того, как ангарского маньяка обнаружили, судья вынес приговор – пожизненное заключение в колонии за убийство 22 людей. Как оказалось, позже преступник признался, что от его руки погибло еще 59 человек.
Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/170389-news.html
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии активной ссылки на наш сайт.
При копировании материалов для интернет-изданий – обязательна прямая открытая для поисковых систем гиперссылка. Ссылка должна быть размещена в независимости от полного либо частичного использования материалов. Гиперссылка (для интернет- изданий) – должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала.
Все материалы, содержащиеся на веб-сайте www.gazeta.kg, защищены законом об авторском праве. Фотографии и прочие материалы являются собственностью их авторов и представлены исключительно для некоммерческого использования и ознакомления , если не указано иное. Несанкционированное использование таких материалов может нарушать закон об авторском праве, торговой марке и другие законы.