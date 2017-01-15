СМИ рассказали о двух жертвах ангарского маньяка

Сообщается, что правоохранители обнаружили тела двух девушек, которые умерли в результате нанесения в область шеи и лица множественных ножевых ранений ангарским маньяком. Судебные психиатры только спустя годы решили рассказать о деталях совершенных преступлений. По словам сотрудников полиции, одна из жертв была оголена ниже пояса, однако, по словам милиционера-убийцы, он не осуществлял над девушкой никаких насильственных действий.По словам матери одной из жертв, ей позвонили правоохранители и заявили, что нашли тело дочери, поэтому родственница должна поехать на опознание. Сообщается, что в конце 90-х годов было много убийств молодых девушек, однако следователи не хотели их связывать в одно дело. После того, как ангарского маньяка обнаружили, судья вынес приговор – пожизненное заключение в колонии за убийство 22 людей. Как оказалось, позже преступник признался, что от его руки погибло еще 59 человек.

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