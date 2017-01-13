Журналист телеканала «Дождь» отрезал украинский чуб в знак протеста

Российский журналист Владимир Роменский телевизионного канала «Дождь» отрезал украинский чуб в знак протеста. Сообщается, что молодой человек в связи с запретом трансляции снял «стрижку» на видео, которое опубликовал в Сети.
Владимир Роменский, журналист телевизионного канала «Дождь» решил протестовать против решения запрета трансляции и опубликовал в Сети видеоролик, на котором его коллега по имени Павел Лобков состригает украинский чуб и бросает в снег. Также корреспондент заявил, что требует свободы слова. Примечательно, что решение отключения телеканала сотрудники МИДа назвали «парадоксальным актом цензуры». Напомним, ранее 12 января Нацсовет Украины обязал провайдеров отказаться от трансляции российского телевизионного канала «Дождь». Подобное решение было связано с тем, что на официальном портале СМИ была показана географическая карта, на которой полуостров Крым относился к России. Как утверждает Костинский, член Нацсовета по вопросам телевидения, журналисты «Дождя» нарушают нормы украинского законодательства.
Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/169774-news.html
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии активной ссылки на наш сайт.
При копировании материалов для интернет-изданий – обязательна прямая открытая для поисковых систем гиперссылка. Ссылка должна быть размещена в независимости от полного либо частичного использования материалов. Гиперссылка (для интернет- изданий) – должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала.
Все материалы, содержащиеся на веб-сайте www.gazeta.kg, защищены законом об авторском праве. Фотографии и прочие материалы являются собственностью их авторов и представлены исключительно для некоммерческого использования и ознакомления , если не указано иное. Несанкционированное использование таких материалов может нарушать закон об авторском праве, торговой марке и другие законы.