Журналист телеканала «Дождь» отрезал украинский чуб в знак протеста











Владимир Роменский, журналист телевизионного канала «Дождь» решил протестовать против решения запрета трансляции и опубликовал в Сети видеоролик, на котором его коллега по имени Павел Лобков состригает украинский чуб и бросает в снег. Также корреспондент заявил, что требует свободы слова. Примечательно, что решение отключения телеканала сотрудники МИДа назвали «парадоксальным актом цензуры».Напомним, ранее 12 января Нацсовет Украины обязал провайдеров отказаться от трансляции российского телевизионного канала «Дождь». Подобное решение было связано с тем, что на официальном портале СМИ была показана географическая карта, на которой полуостров Крым относился к России. Как утверждает Костинский, член Нацсовета по вопросам телевидения, журналисты «Дождя» нарушают нормы украинского законодательства.

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