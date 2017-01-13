Гонконгский грипп в России 2017: симптомы, как выявить заболевание, лечение

Гонконгский грипп, который проявит себя в максимальной фазе, если опираться на прогнозы специалистов, в начале 2017 года, уже сейчас является важнейшей темой для общественного сознания.Все дело заключается в том, что данный вирус гриппа представляет из себя крайне опасную разновидность, последствия и осложнения которого могут привести даже к летальному исходу. Произойти такое страшное может только в том случае, если человек вовремя не обратился за помощью к медикам. Специалисты заявляют, что готовиться к эпидемии нужно заблаговременно. Меры профилактики никто не отменял. Населению объясняют, как не заразиться гонконгским гриппом, а также каким образом производить лечение и вообще - что нужно знать о новой разновидности гриппа, которая пришла на смену так называемому свиному.Гонконгский начинается с высокой температуры тела человека, которую не удается сбить на протяжении нескольких дней. Вместе с этим заболевший испытывает серьезную головную боль, сопровождающуюся сонливостью, вялостью и общей усталостью организма. Крайне тревожными знаками являются рвота и диарея.При первых же подозрениях немедленно обратитесь за медицинской помощью. Нужно самым внимательным образом относиться не только к своему самочувствию, но и к здоровью детей и пожилых людей, из-за ослабленного иммунитета, они чаще всего становятся главной жертвой гриппа.Как и у других вариаций гриппа, гонконгский начинается с высокой температуры тела человека, которую не удается сбить на протяжении нескольких дней. Вместе с этим заболевший испытывает серьезную головную боль, сопровождающуюся сонливостью, вялостью и общей усталостью организма. Крайне тревожными знаками являются рвота и диарея.Внимательно относитесь не только к своему самочувствию, но и к здоровью детей и пожилых людей, из-за ослабленного иммунитета, они чаще всего становятся главной жертвой гриппа. Врачи предупреждают, что не стоит проявлять беспечность и заниматься самолечением, грипп очень коварен и может на время "отступить", но потом "ударить" с новой силой, что чревато осложнениями, вплоть до пневмонии и летальных результатов. На сегодняшний день вакцинация - это самый эффективный метод профилактики гриппа.В период эпидемии Федеральный центр и Национальный центр ВОЗ по гриппу собирают необходимые данные и в феврале дают прогноз на будущий эпидемиологический сезон. На его основе производители иммунобиологических препаратов создают вакцины, включающие конкретные рекомендованные штаммы вируса.

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