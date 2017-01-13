В «Останкино» пройдет панихида по погибшим в авиакатастрофе Ту-154 журналистам

Как утверждает Денис Назаров, гражданская панихида по умершим журналистам в результате крушения самолета ту-154 состоится 16 января на территории «Останкино» в 10 утра. Ранее из источников сообщили, что в этот день состоятся похороны троих работников СМИ. Как выяснилось, на борту воздушного транспорта оказались работники Первого канала – звукооператор Сойдов, корреспондент Рунков и оператор Денисов. От телевизионного канала в Сирию на ту-154 летели продюсер Лужецкий, звукооператор Толстов и оператор Пестов.Напомним, что 25 декабря случилась авиакатастрофа, в результате которой самолет Ту-154, летевший в Сирию, разбился над Черным морем. Сообщается, что в результате крушения лайнера погибли 92 человека, среди которых были журналисты российских телеканалов, члены ансамбля Александрова, а также члены экипажа.

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