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Когда отмечают Старый Новый год в России: что приготовить на Старый Новый год 2017, поздравления с праздником

Когда отмечают Старый Новый год в России: что приготовить на Старый Новый год 2017, поздравления с праздником
Старый Новый год в 2017 году выпадает на субботу. Кроме россиян, старый Новый год в ночь с 13 на 14 января отмечают еще в странах бывшего Советского Союза.

Следует углубиться в историю и напомнить, что отмечать Новый год 1 января в России стали только с 1700 года. До этого его праздновали по церковно-византийской традиции 1 сентября, а до 1492 года - 1 марта. Таким образом, как видно из этих данных, история этого праздника насчитывает длительное количество лет.

Само понятие "старый Новый год" появилось в ХХ веке, после того как 26 января 1918 года в РСФСР декретом Совнаркома в стране было введено новое летосчисление и после 31 января 1918 года сразу наступило… 14 февраля.

Первое января по старому стилю (юлианскому календарю) соответствует 14 января по новому стилю (по григорианскому календарю).

Старый Новый год отмечается как в России, так и в бывших советских республиках, а также в странах дальнего зарубежья с большой долей эмигрантов из бывшего СССР.

Кроме того, традиция отмечать этот праздник существует на территории бывшей Югославии (в Сербии, Черногории и Македонии), в Швеции, Марокко, Тунисе и Алжире (отмечается 12 января).

Свой старый Новый год есть и в Японии - это праздник начала весны Риссюн, который отмечается 4 или 5 февраля.

Старый Новый год: что приготовить на праздник

В этом вопросе, как можно догадаться, что-то выдумывать оригинальное не стоит. Приготовьте вареники с сюрпризом. Не забывайте, что идет святочная неделя. И сегодня будет отличный повод для гаданий. Налепите вареники с разной начинкой: творожной, картофельной. При желании, можно начинить вареники капустой и цитрусовыми.

И, конечно же, не забывайте положить сюрприз. Это может быть колечко, монетка и так далее. Только заранее предупредите гостей, что вы приготовили вареники с сюрпризом, чтобы никто ваш «пятачок» не проглотил.

И помните, что за стол желательно садиться в новой одежде. Это будет символизировать, что все плохое и ненужное осталось в прошлом. Лучше всего встречать праздник всей семьей.

Поздравления со Старым Новым годом

Огненный Петух желает
Счастья в Старый Новый год!
Пусть всего всегда хватает,
Жизнь течет пусть без забот!

***

Староновогодний Петух уже машет лапкой,
Он тебе желает денег много в банке,
Счастья и удачи, пусть всегда везёт,
Чтобы был хорошим этот Новый год!

***

Новый год опять пришел!
Ну и что, что Старый, не беда!
Пусть у тебя всё будет хорошо,
Сегодня, завтра и всегда!

***

Это — староновогодний Петух!
Он тебе желает, чтоб не был лопух!
Счастья и удачи, пусть всегда везёт,
Чтобы был хорошим этот Новый год!

***

Этот Старый Новый год
Охапку удачи тебе принесёт!
Кило улыбок, центнер смеха,
Тонны счастья и успеха!

***

Снова мы пьем и едим,
Снова НГ отмечаем!
Снова мы ночью не спим,
Снова мы вас поздравляем!

И пожелаем вам счастья,
Удачи, любви, красоты,
Пусть обойдут все ненастья,
Сбудутся пусть все мечты!

***
Пусть в Старый Новый год сбываются
Все самые заветные мечты!
Новый год теперь уж точно начинается,
Пусть будет в нём побольше красоты!

***

Вот и старый Новый год
В двери постучался,
От предпраздничных хлопот
В двери к вам ворвался!

Пусть везение всегда
Вас не покидает,
Мы на долгие года
Счастья вам желаем!


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