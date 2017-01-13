Когда отмечают Старый Новый год в России: что приготовить на Старый Новый год 2017, поздравления с праздником

Старый Новый год в 2017 году выпадает на субботу. Кроме россиян, старый Новый год в ночь с 13 на 14 января отмечают еще в странах бывшего Советского Союза.Следует углубиться в историю и напомнить, что отмечать Новый год 1 января в России стали только с 1700 года. До этого его праздновали по церковно-византийской традиции 1 сентября, а до 1492 года - 1 марта. Таким образом, как видно из этих данных, история этого праздника насчитывает длительное количество лет.Само понятие "старый Новый год" появилось в ХХ веке, после того как 26 января 1918 года в РСФСР декретом Совнаркома в стране было введено новое летосчисление и после 31 января 1918 года сразу наступило… 14 февраля.Первое января по старому стилю (юлианскому календарю) соответствует 14 января по новому стилю (по григорианскому календарю).Старый Новый год отмечается как в России, так и в бывших советских республиках, а также в странах дальнего зарубежья с большой долей эмигрантов из бывшего СССР.Кроме того, традиция отмечать этот праздник существует на территории бывшей Югославии (в Сербии, Черногории и Македонии), в Швеции, Марокко, Тунисе и Алжире (отмечается 12 января).Свой старый Новый год есть и в Японии - это праздник начала весны Риссюн, который отмечается 4 или 5 февраля.В этом вопросе, как можно догадаться, что-то выдумывать оригинальное не стоит. Приготовьте вареники с сюрпризом. Не забывайте, что идет святочная неделя. И сегодня будет отличный повод для гаданий. Налепите вареники с разной начинкой: творожной, картофельной. При желании, можно начинить вареники капустой и цитрусовыми.И, конечно же, не забывайте положить сюрприз. Это может быть колечко, монетка и так далее. Только заранее предупредите гостей, что вы приготовили вареники с сюрпризом, чтобы никто ваш «пятачок» не проглотил.И помните, что за стол желательно садиться в новой одежде. Это будет символизировать, что все плохое и ненужное осталось в прошлом. Лучше всего встречать праздник всей семьей.Огненный Петух желаетСчастья в Старый Новый год!Пусть всего всегда хватает,Жизнь течет пусть без забот!***Староновогодний Петух уже машет лапкой,Он тебе желает денег много в банке,Счастья и удачи, пусть всегда везёт,Чтобы был хорошим этот Новый год!***Новый год опять пришел!Ну и что, что Старый, не беда!Пусть у тебя всё будет хорошо,Сегодня, завтра и всегда!***Это — староновогодний Петух!Он тебе желает, чтоб не был лопух!Счастья и удачи, пусть всегда везёт,Чтобы был хорошим этот Новый год!***Этот Старый Новый годОхапку удачи тебе принесёт!Кило улыбок, центнер смеха,Тонны счастья и успеха!***Снова мы пьем и едим,Снова НГ отмечаем!Снова мы ночью не спим,Снова мы вас поздравляем!И пожелаем вам счастья,Удачи, любви, красоты,Пусть обойдут все ненастья,Сбудутся пусть все мечты!***Пусть в Старый Новый год сбываютсяВсе самые заветные мечты!Новый год теперь уж точно начинается,Пусть будет в нём побольше красоты!***Вот и старый Новый годВ двери постучался,От предпраздничных хлопотВ двери к вам ворвался!Пусть везение всегдаВас не покидает,Мы на долгие годаСчастья вам желаем!

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