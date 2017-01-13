Гадания на Старый Новый год 2017: приметы и традиции праздника

В ночь с 13 на 14 января 2017 года наступает один из самых загадочных праздников, который понятен только русским. Конечно же, речь идет о Старом Новом годе. С ним связано множество традиций. Еще принято гадать.Появление традиции дважды встречать Новый год — по-новому и по-старому стилю — ведет свое начало из бурных революционных лет. В начале 1918 года по декрету Ленина Россия, жившая при царизме по юлианскому календарю, была одномоментно переведена на современное, григорианское летоисчисление, как в большинстве европейских стран. Поэтому России сразу пришлось наверстывать 13 дней отставания, которые накопились из-за того, что в юлианском календаре не были предусмотрены високосные года.Однако Русская православная церковь и все противники советской власти отказались мириться с новым «революционным» календарем (РПЦ до сих пор пользуется слегка модифицированным вариантом юлианского календаря). Вслед за РПЦ многие продолжали встречать Новый год по старому стилю, постепенно эта традиция стала чисто светской и получила название «старый Новый год».В то же время встреча старого Нового года, а особенно гадания в этот день, имеют древние славянские корни. Примечательно, что до нашего времени сохранились некоторые гадания.Лучшее время для гаданий — отрезок между 8 января и 18 января. В данное время гадают, узнавая своего суженого (имя, цвет волос, характер, сословие), скорую или отдаленную свадьбу, количество детей, успешный или безуспешный брак.Особенным признан Васильев вечер, когда результат оказывается высокоточным, даже вещим. Это — 13 января.Не менее успешно в гадании и 18 января — Крещенский сочельник.— Нужно настроиться на серьезный лад;— распустить волосы;— развязать все узлы, какие есть на одежде (пояса, ремни, декоративные элементы);— снять браслеты и кольца;— мысленно отгородиться от реального мира;— точно сформулировать вопрос.Для гадания потребуется несколько чашек соответствующих числом количеству гадающих. В чашки кладут кольцо, монету, хлеб, сахар, лук, соль, в одну чашку наливают немного воды. С закрытыми глазами, каждый из гадающих, по очереди, выбирает чашку.Предсказания на будущее следующие: кольцо — к свадьбе; монета — к богатству; хлеб — к достатку; сахар — к веселью; лук — к слезам; соль — к несчастью, а чашка с водой — к жизни без особых перемен.Вам потребуются миска с водой, половинки от скорлупы грецкого ореха, в количестве равном числу гадающих, и столько же небольших свечей или их кусочков. Свечи нужно вставить в скорлупки, зажечь их и пустить плавать в миску.Девушке, у которой свеча сгорит первой, первой из гадающих выйдет замуж. Соответственно, та девушка, у которой свеча сгорит последней, и замуж выйдет последней. Если у кого скорлупка со свечой утонула, той девушке и вовсе замужем не бывать.Возьмите бумажный лист и скомкайте его. Положите скомканный лист на дно перевернутой тарелки или блюдца и подожгите. После этого блюдце со сгоревшей бумагой поднесите к стене и осторожно поворачивайте блюдце, пока на стене не обозначится какая-либо тень, по очертаниям которой и судят о ближайшем будущем.Для гадания на воске потребуется две восковых свечи, одну из которых нужно зажечь, а кусочки другой положить в ложку и, нагревая ложку над горящей свечой растопить воск. После этого расплавленный воск быстро выливают в стакан с холодной водой и при свете свечи по образовавшейся фигуре судят о будущем.Над банкой, с какой-либо крупой или зерном, держат левую руку ладонью вниз. Сосредоточившись, нужно задать интересующий вас вопрос. После этого возьмите из банки горсть крупы и высыпьте ее на стол, после чего пересчитайте количество зерен. Если число зерен четное, это означает положительный ответ — ДА, нечетное число, означает отрицательный ответ — НЕТ.В рождественский вечер в рюмку нужно налить воды, опустить в нее колечко и выставить ее на мороз. Перед отходом ко сну рюмку забирают с мороза и по образовавшейся в ней ледяной поверхности судят о будущих детях. Количество бугорков указывает на количество мальчиков, а количество ямок на то, сколько будет девочек.Наугад брали какую-либо книгу и задавали вопрос. После этого называли номер страницы и номер строки на ней — то, что было в этом месте написано в книге, и служило ответом.Потребуется соответствующая карта, которую нужно спрятать под подушку и загадать на мужчину, которого хотите видеть своим мужем. Затем лечь спать. Что приснится предстоящей ночью, то и окажется вашим будущим. В эту ночь все сны вещие.Существовало много народных примет, связанных с праздником новолетия, отмечаемым на Васильев день. Расскажем о некоторых из них:— 14 января первым в дом должен войти мужчина: тогда грядущий год будет благополучным. Если же войдет женщина – это к беде.— Удачно, если в этот день лег туман: значит предстоящий год будет урожайным.— Украсивший по утру ветки деревьев иней предсказывает богатый «взяток» меда в грядущем сезоне.— Ясное, звездное небо в ночь с Меланьи на Василия предсказывает щедрый урожай ягод.— А вот если разыгралась метель — жди беспокойного года.

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