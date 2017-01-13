Новый флешмоб набирает популярность: люди притворяются мертвыми

В Сети всё чаще можно увидеть фотоснимки с хэштегом #deadpose, на которых люди притворяются мёртвыми. Оказывается, это новый флешмоб.
Не все пользователи разделяют данную забаву, и не считают это смешным. Есть такие снимки, которые выглядят очень убедительно, и приводят к проблемам.
В прошлом году очень популярен был флешмоб под названием Mannequin Challenge. Суть его была в том, чтобы люди замирали в абсолютно разных, порой неожиданных, местах. В нём даже участвовали звёзды.
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