Эксперты назвали истинные причины успеха фильма «Викинг»

Давид Шнейдеров, известный российский кинокритик, в продолжительном интервью московским масс-медиа, отметил великолепную тактику, избранную продюсерами нашумевшего недавно псевдо-исторического фильма «Викинг». Их решение сделать версию ленты с маркировкой «18 +» и «12 +» позволило привлечь в кинотеатры мира несовершеннолетних. По мнению эксперта, это сделано очень грамотно и вовремя, причём в период школьных каникул., - акцентирует внимание прессы Шнейдеров. По мнению кинокритика, кинолента не может заявлять о себе, как изложение исторических фактов, речь может идти о некой условной достоверности, предложенной мастерами киноискусств.

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