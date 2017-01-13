Эксперты назвали истинные причины успеха фильма «Викинг»

Группа российских экспертов попыталась объяснить успех отечественного фильма «Викинг», вошедшего в ТОП-10 мирового проката. Кинолента связана с увеличением её аудитории за счёт подростков и детей, пишут кинокритики. Такого мнения придерживается и Давид Шнейдеров, эксперт по киноискусству.
Давид Шнейдеров, известный российский кинокритик, в продолжительном интервью московским масс-медиа, отметил великолепную тактику, избранную продюсерами нашумевшего недавно псевдо-исторического фильма «Викинг». Их решение сделать версию ленты с маркировкой «18 +» и «12 +» позволило привлечь в кинотеатры мира несовершеннолетних. По мнению эксперта, это сделано очень грамотно и вовремя, причём в период школьных каникул. «Фильмы. которые выходят под Новый год. обычно всегда собирают большую кассу», - акцентирует внимание прессы Шнейдеров. По мнению кинокритика, кинолента не может заявлять о себе, как изложение исторических фактов, речь может идти о некой условной достоверности, предложенной мастерами киноискусств.
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