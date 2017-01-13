16 января состоятся похороны 49 погибших в авиакатастрофе под Сочи

16 января пройдут похороны 49 человек, погибших при крушении самолета под Сочи. Ту-154 упал в воды Черного моря вскоре после вылета из сочинского аэропорта утром 25 декабря минувшего года.
На момент крушения на борту судна присутствовали 92 человека. Известно, что похороны 49 погибших пройдут на территории Федерального военно-мемориального кладбища 16 января. Для этого запланированы три этапа. Первый на 09:30, второй на 11:30, а третий – на 13:30. Помимо этого, на мытищинском кладбище обязана состояться церемония прощания с генерал-лейтенантом Валерием Халиловым, худруком Академического ансамбля Российской армии им. Александрова. Известно, что последний гроб, в котором будет его тело, перевезли в Киржач для захоронения в соответствии с его завещанием.
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