16 января состоятся похороны 49 погибших в авиакатастрофе под Сочи

На момент крушения на борту судна присутствовали 92 человека. Известно, что похороны 49 погибших пройдут на территории Федерального военно-мемориального кладбища 16 января. Для этого запланированы три этапа. Первый на 09:30, второй на 11:30, а третий – на 13:30.Помимо этого, на мытищинском кладбище обязана состояться церемония прощания с генерал-лейтенантом Валерием Халиловым, худруком Академического ансамбля Российской армии им. Александрова. Известно, что последний гроб, в котором будет его тело, перевезли в Киржач для захоронения в соответствии с его завещанием.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/169743-news.html