В Татарстане власти планируют изымать детей у должников за коммунальные услуги

В Республике Татарстан власти планируют изымать детей у должников за электроэнергию. Предложение выдвинул Совет Зеленодольского муниципального района.
Документ попал в руки детского омбудсмена Анны Кузнецовой. Ознакомившись с его содержанием, чиновница забила тревогу. Она считает подобную меру откровенной манипуляцией и варварством. Кузнецова уверенна, что принудить должников к погашению долгов за ЖКХ можно иным, более цивилизованным способом.
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