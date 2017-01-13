В Татарстане власти планируют изымать детей у должников за коммунальные услуги

Документ попал в руки детского омбудсмена Анны Кузнецовой. Ознакомившись с его содержанием, чиновница забила тревогу. Она считает подобную меру откровенной манипуляцией и варварством. Кузнецова уверенна, что принудить должников к погашению долгов за ЖКХ можно иным, более цивилизованным способом.

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