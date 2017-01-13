Трамп инаугурация: кто приглашен, когда будет

Трамп инаугурация 2017

Социальные инициативы нового президента пришлись по душе далеко не всем американцам. Трамп, в частности, объявил о том. что планирует серьезно ограничить в правах секс-меньшинства, которые по его словам, после всех реформ Обамы, позволяют себе чересчур много. Новый глава государства так же объявил о том, что планирует ограничить поток нелегальных мигрантов из соседней Мексики, ввести в стране запрет на аборты и не только.Но это все внутренние дела США. Главной же интригой внешней политики Дональда Трампа сейчас является то, какими будут отношения Америки с Россией, после вступления в должность нового президента. Ведь если верить американским СМИ, Трамп является сторонником Путина и в овальный кабинет попал при его непосредственном участии. Правда каким образом президент России мог оказать влияние на американский народ в ходе выборов непонятно. Но вот в России многим такая теория приходиться по душе, тем более и Трамп, и Путин уже не раз высказывались друг о друге в положительном ключе. И это вселяет надежду на то, что отношения между двумя великими державами наконец-то наладятся и Россия с Америкой рука об руку будут бороться с терроризмом и поднимать мировую экономику, а не тянуть одеяло каждый на себя.

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