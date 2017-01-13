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В Петербурге задержали развращавшего 13-летнюю девочку педофила

В Красногвардейском районе Петербурга произвели задержание педофила. Указывается, что он развращал девочку 13-ти лет.

В Петербурге задержали развращавшего 13-летнюю девочку педофила

Указывается, что 5 декабря минувшего года задержанный совершил насильственные действия, имеющие сексуальный характер, в квартире домостроения, расположенного по проспекту Наставников. Его жертвой стала девочка 2003-го года рождения.

На сегодня против мужчины инициировано уголовное дело. Подчеркивается, что его удалось изобличить в совершении указанного преступления 34-летний мужчина. Подробности по делу на раскрываются в интересах следствия.


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