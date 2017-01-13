Житель Тамбовской области пытался убить свою возлюбленную новогодней гирляндой

По предварительным сведениям, 43-летний мужчина систематически занимался рукоприкладством относительно своей 45-летней сожительницы. В этот раз он решил задушить женщину. В качестве орудия убийства была использована новогодняя гирлянда. К счастью, жертве удалось сохранить свою жизнь.Сотрудникам полиции удалось задержать подозреваемого. Ему инкриминируют покушение на убийство и причинение тяжких-телесных повреждений.

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