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Житель Тамбовской области пытался убить свою возлюбленную новогодней гирляндой

Житель Мичуринска Тамбовской области пытался задушить свою возлюбленную. Орудием убийства стала обычная новогодняя гирлянда.

Житель Тамбовской области пытался убить свою возлюбленную новогодней гирляндой


По предварительным сведениям, 43-летний мужчина систематически занимался рукоприкладством относительно своей 45-летней сожительницы. В этот раз он решил задушить женщину. В качестве орудия убийства была использована новогодняя гирлянда. К счастью, жертве удалось сохранить свою жизнь.
Сотрудникам полиции удалось задержать подозреваемого. Ему инкриминируют покушение на убийство и причинение тяжких-телесных повреждений.


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