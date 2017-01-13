Поздравления со Старым Новым годом 2017: шуточные поздравления для СМС

Для тех, кто не успел хорошенько отметить уже две недели как наступивший новый 2017 год, который, как известно, еще и год Огненного петуха, российская традиция припасла замечательный запасной вариант. Это, конечно же, истинно наш родной праздник - Старый Новый год, который празднуется как бы «по старому стилю», то есть в ночь с 13 на 14 января.
Первый месяц года очень щедрый на праздничные даты и торжества. Кроме Рождества, Сочельника и других, в середине января отмечают торжество под милым названием Старый Новый год. Но мало кто знает, откуда пошла такая традиция и как именно празднуют это торжество.
Старый Новый год получил свое название из-за того, что это Новый год, но по старому календарю. Праздник празднуется в ночь с 13 на 14 января. Обычай праздновать торжество пришел от того, что в далеком 1918 году мир перешел от юлианского к григорианскому календарю, при этом потеряв целых 14 дней. Таким образом, по привычке, люди продолжают отмечать этот праздник. Его празднуют не только в России, но и за ее пределами: в Азербайджане, Узбекистане, Грузии, Чехии, Швеции и многих других странах.
На Старый новый год принято подавать "Щедрую Кутью", от этого вечер приобрел название "Щедрый". Отметим, что христианская церковь продолжает отмечать эту дату, но праздник не является государственным и выходным днем. Так же в ночь с 13 на 14 января люди поют щедривки (маленькие куплеты песен) и ходят по гостям щедровать.Поздравления со Старым Новым годом 2017:
Оливье, застолье, тосты,
Ходят ряженые в гости.
Дежавю? А может - нет?
Старый Новый год, привет!
Принимайте-ка, друзья,
Поздравленья от меня.
Всем душою не стареть,
Веселиться, песни петь.
Праздничного настроенья
Вам до самого Крещенья.
***
Праздник - старый, повод - новый,
Только дайте погулять,
Чтобы снова, чтобы снова
Старый Новый год встречать.
Что мы не доотмечали,
Скольких не допоздравляли,
Все исправим в этот раз.
С Новым годом старым вас!
***
Две недели уж прошло,
Как по меркам мировым
Все встречали Новый Год…
Вспомни, ты - России сын
И отметь его сегодня,
Как когда-то на Руси -
В праздник Старо-Новогодний
Промочи свои усы
Ты с друзьями, как годится.
Сразу счастье в дом войдет,
Чудес много приключится
В этот Старый Новый год!
***
Вот уж он и настает,
Новый Старый Новый год.
Дарит он возможность нам
Снова выпить по 100 грамм
За прекрасные свершенья,
Что дарил нам прошлый год,
За прекрасные стремленья,
Что нам этот принесет.
***
Наливайте, господа,
Новый год идет сюда.
Что-то год-то, запоздалый,
Нет, друзья, он просто старый.
Вам желаем в этот день
Выгнать из дому всю лень.
Чтобы место дать веселью,
А невзгоды ушли в тень.
***
Вот и Старый Новый год
Отмечает вся Отчизна.
Знаем, что нас дальше ждет -
Явный стресс для организма.
Можно пить, но меру знать -
Чтоб остаться в адеквате,
Чтобы утро не встречать,
Как всегда, лицом в салате.
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