Поздравления со Старым Новым годом 2017: шуточные поздравления для СМС

Для тех, кто не успел хорошенько отметить уже две недели как наступивший новый 2017 год, который, как известно, еще и год Огненного петуха, российская традиция припасла замечательный запасной вариант. Это, конечно же, истинно наш родной праздник - Старый Новый год, который празднуется как бы «по старому стилю», то есть в ночь с 13 на 14 января.Первый месяц года очень щедрый на праздничные даты и торжества. Кроме Рождества, Сочельника и других, в середине января отмечают торжество под милым названием Старый Новый год. Но мало кто знает, откуда пошла такая традиция и как именно празднуют это торжество.Старый Новый год получил свое название из-за того, что это Новый год, но по старому календарю. Праздник празднуется в ночь с 13 на 14 января. Обычай праздновать торжество пришел от того, что в далеком 1918 году мир перешел от юлианского к григорианскому календарю, при этом потеряв целых 14 дней. Таким образом, по привычке, люди продолжают отмечать этот праздник. Его празднуют не только в России, но и за ее пределами: в Азербайджане, Узбекистане, Грузии, Чехии, Швеции и многих других странах.На Старый новый год принято подавать "Щедрую Кутью", от этого вечер приобрел название "Щедрый". Отметим, что христианская церковь продолжает отмечать эту дату, но праздник не является государственным и выходным днем. Так же в ночь с 13 на 14 января люди поют щедривки (маленькие куплеты песен) и ходят по гостям щедровать.Оливье, застолье, тосты,Ходят ряженые в гости.Дежавю? А может - нет?Старый Новый год, привет!Принимайте-ка, друзья,Поздравленья от меня.Всем душою не стареть,Веселиться, песни петь.Праздничного настроеньяВам до самого Крещенья.***Праздник - старый, повод - новый,Только дайте погулять,Чтобы снова, чтобы сноваСтарый Новый год встречать.Что мы не доотмечали,Скольких не допоздравляли,Все исправим в этот раз.С Новым годом старым вас!***Две недели уж прошло,Как по меркам мировымВсе встречали Новый Год…Вспомни, ты - России сынИ отметь его сегодня,Как когда-то на Руси -В праздник Старо-НовогоднийПромочи свои усыТы с друзьями, как годится.Сразу счастье в дом войдет,Чудес много приключитсяВ этот Старый Новый год!***Вот уж он и настает,Новый Старый Новый год.Дарит он возможность намСнова выпить по 100 граммЗа прекрасные свершенья,Что дарил нам прошлый год,За прекрасные стремленья,Что нам этот принесет.***Наливайте, господа,Новый год идет сюда.Что-то год-то, запоздалый,Нет, друзья, он просто старый.Вам желаем в этот деньВыгнать из дому всю лень.Чтобы место дать веселью,А невзгоды ушли в тень.***Вот и Старый Новый годОтмечает вся Отчизна.Знаем, что нас дальше ждет -Явный стресс для организма.Можно пить, но меру знать -Чтоб остаться в адеквате,Чтобы утро не встречать,Как всегда, лицом в салате.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/169664-news.html