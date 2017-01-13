Авторизация
 
  • 16:59 – «Дом 2» последние новости: участника проекта выгнали из-за наркотиков 
  • 16:58 – Стас Костюшкин обнаружил, что это есть только у него 
  • 16:56 – Малышко занял шестое место в спринте на этапе Кубка мира по биатлону 
  • 16:56 – В Омске жена облила мужа «Боярышником» и подожгла 


Поздравления со Старым Новым годом 2017: шуточные поздравления для СМС

Поздравления со Старым Новым годом 2017: шуточные поздравления для СМС
Для тех, кто не успел хорошенько отметить уже две недели как наступивший новый 2017 год, который, как известно, еще и год Огненного петуха, российская традиция припасла замечательный запасной вариант. Это, конечно же, истинно наш родной праздник - Старый Новый год, который празднуется как бы «по старому стилю», то есть в ночь с 13 на 14 января.

Первый месяц года очень щедрый на праздничные даты и торжества. Кроме Рождества, Сочельника и других, в середине января отмечают торжество под милым названием Старый Новый год. Но мало кто знает, откуда пошла такая традиция и как именно празднуют это торжество.

Старый Новый год получил свое название из-за того, что это Новый год, но по старому календарю. Праздник празднуется в ночь с 13 на 14 января. Обычай праздновать торжество пришел от того, что в далеком 1918 году мир перешел от юлианского к григорианскому календарю, при этом потеряв целых 14 дней. Таким образом, по привычке, люди продолжают отмечать этот праздник. Его празднуют не только в России, но и за ее пределами: в Азербайджане, Узбекистане, Грузии, Чехии, Швеции и многих других странах.

На Старый новый год принято подавать "Щедрую Кутью", от этого вечер приобрел название "Щедрый". Отметим, что христианская церковь продолжает отмечать эту дату, но праздник не является государственным и выходным днем. Так же в ночь с 13 на 14 января люди поют щедривки (маленькие куплеты песен) и ходят по гостям щедровать.

Поздравления со Старым Новым годом 2017:

Оливье, застолье, тосты,

Ходят ряженые в гости.

Дежавю? А может - нет?

Старый Новый год, привет!

Принимайте-ка, друзья,

Поздравленья от меня.

Всем душою не стареть,

Веселиться, песни петь.

Праздничного настроенья

Вам до самого Крещенья.

***

Праздник - старый, повод - новый,

Только дайте погулять,

Чтобы снова, чтобы снова

Старый Новый год встречать.

Что мы не доотмечали,

Скольких не допоздравляли,

Все исправим в этот раз.

С Новым годом старым вас!

***

Две недели уж прошло,
Как по меркам мировым
Все встречали Новый Год…
Вспомни, ты - России сын

И отметь его сегодня,
Как когда-то на Руси -
В праздник Старо-Новогодний
Промочи свои усы

Ты с друзьями, как годится.
Сразу счастье в дом войдет,
Чудес много приключится
В этот Старый Новый год!

***

Вот уж он и настает,
Новый Старый Новый год.
Дарит он возможность нам
Снова выпить по 100 грамм
За прекрасные свершенья,
Что дарил нам прошлый год,
За прекрасные стремленья,
Что нам этот принесет.

***

Наливайте, господа,
Новый год идет сюда.
Что-то год-то, запоздалый,
Нет, друзья, он просто старый.

Вам желаем в этот день
Выгнать из дому всю лень.
Чтобы место дать веселью,
А невзгоды ушли в тень.

***

Вот и Старый Новый год
Отмечает вся Отчизна.
Знаем, что нас дальше ждет -
Явный стресс для организма.

Можно пить, но меру знать -
Чтоб остаться в адеквате,
Чтобы утро не встречать,
Как всегда, лицом в салате.


Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/169664-news.html
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Смотрите также

КОММЕНТАРИИ:
Мы в соцсетях
Курсы валют НБКР
69.4935
+0.00%
73.8994
-0.09%
1.1705
+0.21%
0.2093
-0.10%

Новости партнеров
  • Читаемое
  • Сегодня
  • Комментируют
Авиакатастрофа Ту-154 в Сочи: версия теракта подтверждается данными с европейского спутника
  • 15:14
  • 1 702
  • 0
Трамп «жестко опустил» администрацию Обамы: американцы в восторге от грандиозного скандала
  • 11:56
  • 989
  • 0
Биатлон мужчины спринт 5 января 2017: смотреть онлайн 4 этап Кубок мира 2016-2017
  • 15:36
  • 872
  • 0
Новороссия 5 января 2017: новости, сводки ополчения Новороссии, последние новости Донецка 05.01.2017, обстановка в ДНР и ЛНР на сегодняшний день
  • 15:46
  • 807
  • 0
Шерлок 4 сезон 2 серия смотреть онлайн 08.01.2017: Шерлок премьера Первого канала 8 января видео
  • 08:12
  • 787
  • 0
Психологи: Нарциссов можно определить по одному вопросу
  • 16:34
  • 775
  • 0
Новости шоу-бизнеса сегодня, 5 января: личная жизнь российских звезд, новости о знаменитостях сейчас, 05.01.2017
  • 16:38
  • 766
  • 0
Королева Елизавета II умерла: причины смерти, кто станет королем Великобритании
  • 13:43
  • 747
  • 0
«Дом 2» последние новости: участника проекта выгнали из-за наркотиков
  • 16:59
  • 0
  • 0
Стас Костюшкин обнаружил, что это есть только у него
  • 16:58
  • 0
  • 0
Малышко занял шестое место в спринте на этапе Кубка мира по биатлону
  • 16:56
  • 0
  • 0
В Омске жена облила мужа «Боярышником» и подожгла
  • 16:56
  • 0
  • 0
Журналист телеканала «Дождь» отрезал украинский чуб в знак протеста
  • 16:51
  • 0
  • 0
Денис Мантуров предупредил о возможности появления «табачных боярышников»
  • 16:51
  • 0
  • 0
Заключенные объявили голодовку против запрета на УДО для экстремистов
  • 16:34
  • 46
  • 0
Подруга Бузовой заговорила о причинах ее развода с Тарасовым
  • 16:32
  • 0
  • 0
«Дом 2» последние новости: участника проекта выгнали из-за наркотиков
  • 16:59
  • 0
  • 0
Стас Костюшкин обнаружил, что это есть только у него
  • 16:58
  • 0
  • 0
Малышко занял шестое место в спринте на этапе Кубка мира по биатлону
  • 16:56
  • 0
  • 0
В Омске жена облила мужа «Боярышником» и подожгла
  • 16:56
  • 0
  • 0
Журналист телеканала «Дождь» отрезал украинский чуб в знак протеста
  • 16:51
  • 0
  • 0
Подруга Бузовой заговорила о причинах ее развода с Тарасовым
  • 16:32
  • 0
  • 0
Биатлон сегодня, мужской спринт, кто победил: стали известны результаты гонки от 13 января
  • 16:31
  • 0
  • 0
Гонконгский грипп в России 2017: симптомы, как выявить заболевание, лечение
  • 16:31
  • 0
  • 0
Мы в соцсетях
  • Facebook
  • Twitter
  • Вконтакте
«Газета.kg»
Новости партнеров