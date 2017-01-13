В Японии исчезло все сакэ, которое понравилось Путину

Напомним, в декабре прошлого года президент России посетил Японию. Во время визита он попробовал и похвалил сакэ «Восточная красавица. Первый штандарт», порекомендовав его всем. Вскоре после этого, данный алкогольный напиток исчез со складов и прилавков магазинов. Производитель признаются, что не ожидали такой реакции от потребителей. Привычный годовой объем в двадцать тысяч бутылок не смог покрыть образовавшийся спрос.На данный момент, в свободной продаже "Восточную красавицу" не найти, а очередь ожидания заказа на данное сакэ составляет почти три месяца.

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