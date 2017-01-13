Новое сенсационное фото снежного человека сделано в Ирландии

Зафиксировать уникальные кадры удалось жительнице Северной Ирландии Максин Колфилд, выгуливавшей в лесу графства Антрим своих собак. По ее словам, животные начали вести себя странно, а после застыли на месте. Чем обусловлено поведение питомцев девушка понять не могла, пока дома не просмотрела сделанные на прогулке снимки. На фото видно, как большое покрытое волосами существо выходит из-за дерева. Кроме того, в этом же лесу Слиевеанорре девушка нашла странный крест с датой 31/03/76, однако откуда он здесь взялся не ясно. Некоторые и впрямь считают, что на фото йети, в то время как другие полагают, что на кадре какое-нибудь животное или вовсе человек.Примечательно, что вышеупомянутый лес еще со времен Второй мировой пользуется дурной славой среди жителей Ирландии. В частности, в 1942 году здесь потерпел крушение бомбардировщик ВВС США, вследствие чего погибли семь человек.

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