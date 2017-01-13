Новое сенсационное фото снежного человека сделано в Ирландии

В Северной Ирландии местной жительнице удалось сделать фото неизвестного существа, которое похоже на снежного человека. Снимок вызвал широкий резонанс среди пользователей сети, информирует иностранное издание East News.
Зафиксировать уникальные кадры удалось жительнице Северной Ирландии Максин Колфилд, выгуливавшей в лесу графства Антрим своих собак. По ее словам, животные начали вести себя странно, а после застыли на месте. Чем обусловлено поведение питомцев девушка понять не могла, пока дома не просмотрела сделанные на прогулке снимки. На фото видно, как большое покрытое волосами существо выходит из-за дерева. Кроме того, в этом же лесу Слиевеанорре девушка нашла странный крест с датой 31/03/76, однако откуда он здесь взялся не ясно. Некоторые и впрямь считают, что на фото йети, в то время как другие полагают, что на кадре какое-нибудь животное или вовсе человек.
Примечательно, что вышеупомянутый лес еще со времен Второй мировой пользуется дурной славой среди жителей Ирландии. В частности, в 1942 году здесь потерпел крушение бомбардировщик ВВС США, вследствие чего погибли семь человек.
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