В Москве органы опеки изъяли из приемной семьи 12 детей с ВИЧ

В Москве работники пресс-центра Анны Кузнецовой, уполномоченной президента России по защите прав ребенка, сообщили, что в одной из семей были изъяты 12 приемных детей. Все они оказались заражены ВИЧ.
В соответствии с предварительными данными, к работе привлекли работников полиции. На текущий момент омбудсмен проводит разбирательство по сложившейся ситуации. При этом она напрямую контактирует с матерью семейства. На текущий момент все причины произошедшего устанавливаются.
Все 12 детей, изъятые из семьи, показали положительную реакцию при проведении теста на ВИЧ. Работники пресс-центра омбудсмена отметили, что к работе по данному случаю привлекли профильные службы. К месту прибыли юристы из аппарата уполномоченного по правам детей. При этом подчеркивается. что один родной ребенок на сегодня остается в семье, а изъяли исключительно приемных.
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