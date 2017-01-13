В Москве органы опеки изъяли из приемной семьи 12 детей с ВИЧ

В соответствии с предварительными данными, к работе привлекли работников полиции. На текущий момент омбудсмен проводит разбирательство по сложившейся ситуации. При этом она напрямую контактирует с матерью семейства. На текущий момент все причины произошедшего устанавливаются.Все 12 детей, изъятые из семьи, показали положительную реакцию при проведении теста на ВИЧ. Работники пресс-центра омбудсмена отметили, что к работе по данному случаю привлекли профильные службы. К месту прибыли юристы из аппарата уполномоченного по правам детей. При этом подчеркивается. что один родной ребенок на сегодня остается в семье, а изъяли исключительно приемных.

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