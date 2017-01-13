Старый Новый год: что за праздник, какого числа отмечать и как, что приготовить

В российском обществе по-прежнему остается актуальным вопросом о том, что из себя представляет праздник под очень странным названием Старый Новый год. Примечательно, что отмечается он не только в России, но еще и в ряде государств, входивших в СССР.С 13 на 14 января в России и некоторых других странах отмечают самый противоречивый по своему названию праздник - Старый Новый год. В этот день не только колядуют, гадают и веселятся, но и накрывают щедрый стол, ходят по гостям, как и в "обычный" Новый год. Но если 1 января - дата вполне государственная, то 14 января - скорее народная.Отмечать Старый Новый год в России начали с 1918 года, когда 26 января в РСФСР декретом Совнаркома ввели смену календарного летоисчисления. Тогда вместо Юлианского решили использовать Григорианский календарь. Расхождение в датах получилось на 13 дней. Так и возник исторический феномен, непонятный большинству иностранцев.Выделяют и еще несколько оснований. Первое: Рождество по календарной традиции должно предшествовать Новому году. Второе: на традиционный Новый год с 31 по 1 января приходится Рождественский пост и есть много ограничений в пище и поведении.По сути, вдруг возникший Старый Новый год - еще одна возможность "допразновать" традиционный Новый год. В 2017 году он удачно выпадает на субботу, что автоматически означает полноценный выходной день для львиной доли россиян.Важно, чтобы то, что вы приготовите, было вкусно и понравилось семье. Нужно обязательно учесть гастрономические особенности каждого члена семьи и гостей, приглашенных на праздник.Вечер и ночь с 13 на 14 января принято проводить в кругу семьи за праздничным столом. Наши предки на новогодний стол обязательно готовили поросенка в собственном соку, и делали блюдо из зайца и петуха. Все это было весьма символично: поросенок обещал богатство и благополучие в доме в будущем году; заяц - скорость и успех в делах; петух - летящую легкость и свободу.Еще одна традиция - делать вареники с сюрпризами. Это давняя традиция, которая произошла из обычая гадать в святочную неделю. Начинку делают обычную - творожную или картофельную, а когда лепят - добавляют "сюрпризы". Можно начинять вареники апельсинами или капустой - такие начинки тоже имеют особенное значение.К новогоднему ужину, как и на Рождество, принято садится всей семьей. Очень важно, чтобы одежда в этот день была тщательно выстиранной и чистой. После ужина было принято ходить к соседям и попросить один у одного прощение за возможную вину друг перед другом, чтобы Новый год встретить в мире и согласии.Если на Рождество колядуют - ходят по домам и поют обрядовые песни колядки, в которых рассказывается о рождении сына Божьего, то на Старый Новый год, в Щедрый вечер, щедруют - поют обрядовые песни щедривки, в которых желают хозяевам дома всяческих благ и достатка в новом году.Считается, что обряд посевания пришел к нам еще из дохристианских времен, ведь наши предки встречали Новый год не зимой, а весной и потому обряд посевания связан с надеждами на добрый урожай. Кстати выбрасывать разбросанное посевальниками зерно нельзя - в селах, например, зерна тщательно собирают, хранят до весны и при посеве яровых смешивают с прочими семенами.В этот день принято ходить по гостям, гадать на будущее и суженого. По мнению астрологов, Старый Новый год в 2017 году - очень сильный энергетический день, так как выпал на год Огненного Петуха.По церковной традиции, вечера от Рождества (7 января) до Старого Нового года (13 января) назывались "святыми вечерами". На 14 января колядуют так же, как и на Рождество. Дети ходят по домам, поют и получают подарки. По народной традиции, дни от Старого Нового года до Крещения Господня (19 января) назывались "страшными", так как считалось, что начинает буйствовать нечистая сила.По утрам в деревнях люди выходили сжигать снопы и прыгали через костер, чтобы избавиться от нечистой силы. Только после этого можно ходить по домам и "посевать" Новый год (бросать рис и зерна), желая всем благополучия и счастья.Вечером незамужние девушки в канун Старого Нового года гадают на женихов с помощью зеркал, вареников, зерен, карт и колец.Хорошо, если дома еще стоит новогодняя елочка.

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