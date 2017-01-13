Пенсия в 2017 году, последние новости: индексация пройдет 1 февраля и 1 апреля, когда повысят пенсии по старости, работающим и неработающим, повышение военным

Вопросов о пенсионной системе, а именно о том, что с ней будет в обозримом будущем, невероятно большое количество. В частности, россияне вопрошают: когда им дойдет разовая выплата в пять тысяч рублей, будет ли вскоре повышен пенсионный возраст, а также когда и насколько проиндексируют пенсии?В наступившем 2017 году, сразу же уточним, будет привычная для пенсионеров РФ индексация. Она пройдет несколько раз в год, но ее размеры - более чем скромные. Всему виной экономический кризис, который не позволяет с уверенность окидывать взором даже ближайшую перспективу, не говоря уже о гораздо более длительных вариациях.Страховые пенсии в соответствии с законом увеличиваются на уровень фактической инфляции, а госпенсии, включая социальные, - с учетом индекса роста прожиточного минимума пенсионера. Пенсии будут проиндексированы с февраля 2017 года.Вступившее в силу в 2016 году нововведение, которое приостанавливает индексацию пенсий для работающих пенсионеров, продолжит действовать и в 2017-м - пенсии работающим пенсионерам проиндексированы не будут. Однако, как напоминают в Пенсионном фонде, после того, как пенсионер прекратит трудовую деятельность, будет произведен перерасчет его страховой пенсии с учетом всех происходивших индексаций. Кроме этого, в 2017 году пенсии работающих пенсионеров будут увеличены исходя из отчислений работодателя в пенсионный фонд.Как и годом ранее, страховые пенсии работающих пенсионеров будут увеличены исходя из начисленных за 2016 год пенсионных баллов. Новый порядок назначения пенсий, когда пенсионные права формируются не в рублях, а в баллах, действует с 1 января 2015 года.Пенсионный балл оценивает каждый календарный год трудовой деятельности гражданина с учетом ежегодных отчислений страховых взносов в ПФР. В денежном эквиваленте сумма перерасчета пенсии не может превышать трех пенсионных баллов. С учетом стоимости пенсионного балла (78,58 руб.) сумма повышения может составить от 10 до 235 руб. 74 коп. Перерасчет произойдет в августе 2017 года.Сказать что-то конкретное в долгосрочной перспективе - не представляется возможным. Даже власти стараются не давать прогнозы, потому что прекрасно понимают, что в нынешних реалиях что-либо спрогнозировать - крайне сложно.Ситуация с военными пенсиями в 2017 году не менее (если не более) запутана, чем с "гражданскими". В федеральном бюджете их плановая индексаций заложена в размере 2%, при этом дополнительно должно быть проведено увеличение пенсии по результатам инфляции прошлого года. Происходит это обычно в середине зимы и осенью, то есть, также два раза в год. При этом прогнозируемое в октябре 2016 года повышение на 4% так и не состоялось и было перенесено на 2017 год, "съежившись" до 2% - именно такая минимальная цифра предусмотрена законом.Вместе с тем военным пенсионерам не стоит забывать и об уже упомянутой пятитысячной единовременной выплате в январе - она предусмотрена всем пенсионерам России, в том числе и им. Из актуальных новостей, которые связаны с выплатой военных пенсий, следует уточнить, что эта категория нуждающихся должна быть готова к переменам. При расчетах суммы пенсионной выплаты нужно знать, сколько получал служащий в последние годы. Учитывают пятилетку стажа. Дополнительно можно рассчитывать на надбавку по службе. Это однозначно хорошо. К тому же уже с первого числа следующего года ожидается повышение пенсионного пособия, плюс 1-2% к прежней сумме, если не рассматривать премиальные и доплаты.На данный момент уже известно, что военные пенсии с 1 января 2017 года в России немного подросли. Если сравнивать размер пенсий у военных с другими сферами госслужб, то получается существенная разница. Пенсионеры, к примеру, учителя, получают до полутора - двух раз больше военных. Это существенно, тем более при учете нынешних условий. Основания для такой щедрости есть. Не так давно, перед самым началом кризисной ситуации, в задумках правительства был план увеличения пенсионного обеспечения отставникам. Доля повышения жалованья должна была достичь 20%. Понятно, что сегодня о таких повышениях не приходится и думать.По решению Правительства РФ, разовая выплата 5 тыс. рублей должна стать своего рода компенсацией того, что в 2016-м не была проведена вторая (дополнительная) индексация пенсий. Изначально из перечня пенсионеров, которые могут рассчитывать на выплату, выпали военные пенсионеры и приравненные к ним категории. Но впоследствии на том, чтобы разовую выплату получили абсолютно все категории пенсионеров, настоял президент Владимир Путин.Таким образом, уже в январе (с 13 по 28 января) 2017 года единовременную выплату в размере 5 тыс рублей получат все, кто постоянно проживает на территории России и получает пенсию по состоянию на 31 декабря 2016 года.Для того, чтобы получить выплату, пенсионерам не нужно специально обращаться в Пенсионный фонд или подавать заявление. Выплата будет производиться на основании документов, которые содержатся в выплатном или пенсионном деле.В 2017 году началось повышение пенсионного возраста. Но оно коснется лишь определенной категории граждан. Это государственные гражданские служащие, муниципальные служащие, а также лица, занимающие госдолжности на постоянной основе. Повышение пенсионного возраста для вышеперечисленных категорий будет поэтапным. Начиная с 2017-го он ежегодно будет увеличиваться на полгода. И так до тех пор, пока не достигнет уровня 63 года для женщин (к 2026 году) и 65 лет для мужчин (к 2032 году).Относительно других категорий граждан подобных нововведений пока нет. Однако эксперты уверены, что повышение пенсионного возраста неизбежно.Вместе с этим специалисты объясняют, что вряд ли данный процесс стартует раньше 2018 года, на который намечены президентские выборы.

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