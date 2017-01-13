Авторизация
 
  • 17:09 – Крушение самолета в Сочи, сегодня, 13 января, последние новости: почему упал Ту-154, причины, последние новости о расследовании 
  • 17:09 – Умерла певица Жанна Роштакова: причины смерти экс-солистки "Лицей" 
  • 17:09 – Гадания на Старый Новый год: варианты святочных гаданий 
  • 17:03 – Уязвимость в WhatsApp позволяет перехватывать переписку 


Пенсия в 2017 году, последние новости: индексация пройдет 1 февраля и 1 апреля, когда повысят пенсии по старости, работающим и неработающим, повышение военным

Пенсия в 2017 году, последние новости: индексация пройдет 1 февраля и 1 апреля, когда повысят пенсии по старости, работающим и неработающим, повышение военным
Вопросов о пенсионной системе, а именно о том, что с ней будет в обозримом будущем, невероятно большое количество. В частности, россияне вопрошают: когда им дойдет разовая выплата в пять тысяч рублей, будет ли вскоре повышен пенсионный возраст, а также когда и насколько проиндексируют пенсии?

В наступившем 2017 году, сразу же уточним, будет привычная для пенсионеров РФ индексация. Она пройдет несколько раз в год, но ее размеры - более чем скромные. Всему виной экономический кризис, который не позволяет с уверенность окидывать взором даже ближайшую перспективу, не говоря уже о гораздо более длительных вариациях.

Индексация пенсий в 2017 году, новости: когда и насколько повысят

Страховые пенсии в соответствии с законом увеличиваются на уровень фактической инфляции, а госпенсии, включая социальные, - с учетом индекса роста прожиточного минимума пенсионера. Пенсии будут проиндексированы с февраля 2017 года.

Вступившее в силу в 2016 году нововведение, которое приостанавливает индексацию пенсий для работающих пенсионеров, продолжит действовать и в 2017-м - пенсии работающим пенсионерам проиндексированы не будут. Однако, как напоминают в Пенсионном фонде, после того, как пенсионер прекратит трудовую деятельность, будет произведен перерасчет его страховой пенсии с учетом всех происходивших индексаций. Кроме этого, в 2017 году пенсии работающих пенсионеров будут увеличены исходя из отчислений работодателя в пенсионный фонд.

Повысят ли пенсии работающим в 2017 году?

Как и годом ранее, страховые пенсии работающих пенсионеров будут увеличены исходя из начисленных за 2016 год пенсионных баллов. Новый порядок назначения пенсий, когда пенсионные права формируются не в рублях, а в баллах, действует с 1 января 2015 года.

Пенсионный балл оценивает каждый календарный год трудовой деятельности гражданина с учетом ежегодных отчислений страховых взносов в ПФР. В денежном эквиваленте сумма перерасчета пенсии не может превышать трех пенсионных баллов. С учетом стоимости пенсионного балла (78,58 руб.) сумма повышения может составить от 10 до 235 руб. 74 коп. Перерасчет произойдет в августе 2017 года.

Сказать что-то конкретное в долгосрочной перспективе - не представляется возможным. Даже власти стараются не давать прогнозы, потому что прекрасно понимают, что в нынешних реалиях что-либо спрогнозировать - крайне сложно.

Последние новости о военных пенсионерах: индексация в 2017 году

Ситуация с военными пенсиями в 2017 году не менее (если не более) запутана, чем с "гражданскими". В федеральном бюджете их плановая индексаций заложена в размере 2%, при этом дополнительно должно быть проведено увеличение пенсии по результатам инфляции прошлого года. Происходит это обычно в середине зимы и осенью, то есть, также два раза в год. При этом прогнозируемое в октябре 2016 года повышение на 4% так и не состоялось и было перенесено на 2017 год, "съежившись" до 2% - именно такая минимальная цифра предусмотрена законом.

Вместе с тем военным пенсионерам не стоит забывать и об уже упомянутой пятитысячной единовременной выплате в январе - она предусмотрена всем пенсионерам России, в том числе и им. Из актуальных новостей, которые связаны с выплатой военных пенсий, следует уточнить, что эта категория нуждающихся должна быть готова к переменам. При расчетах суммы пенсионной выплаты нужно знать, сколько получал служащий в последние годы. Учитывают пятилетку стажа. Дополнительно можно рассчитывать на надбавку по службе. Это однозначно хорошо. К тому же уже с первого числа следующего года ожидается повышение пенсионного пособия, плюс 1-2% к прежней сумме, если не рассматривать премиальные и доплаты.

На данный момент уже известно, что военные пенсии с 1 января 2017 года в России немного подросли. Если сравнивать размер пенсий у военных с другими сферами госслужб, то получается существенная разница. Пенсионеры, к примеру, учителя, получают до полутора - двух раз больше военных. Это существенно, тем более при учете нынешних условий. Основания для такой щедрости есть. Не так давно, перед самым началом кризисной ситуации, в задумках правительства был план увеличения пенсионного обеспечения отставникам. Доля повышения жалованья должна была достичь 20%. Понятно, что сегодня о таких повышениях не приходится и думать.

Когда ждать единовременную выплату в 5 тысяч рублей?

По решению Правительства РФ, разовая выплата 5 тыс. рублей должна стать своего рода компенсацией того, что в 2016-м не была проведена вторая (дополнительная) индексация пенсий. Изначально из перечня пенсионеров, которые могут рассчитывать на выплату, выпали военные пенсионеры и приравненные к ним категории. Но впоследствии на том, чтобы разовую выплату получили абсолютно все категории пенсионеров, настоял президент Владимир Путин.

Таким образом, уже в январе (с 13 по 28 января) 2017 года единовременную выплату в размере 5 тыс рублей получат все, кто постоянно проживает на территории России и получает пенсию по состоянию на 31 декабря 2016 года.

Для того, чтобы получить выплату, пенсионерам не нужно специально обращаться в Пенсионный фонд или подавать заявление. Выплата будет производиться на основании документов, которые содержатся в выплатном или пенсионном деле.

Когда начнется повышение пенсионного возраста?

В 2017 году началось повышение пенсионного возраста. Но оно коснется лишь определенной категории граждан. Это государственные гражданские служащие, муниципальные служащие, а также лица, занимающие госдолжности на постоянной основе. Повышение пенсионного возраста для вышеперечисленных категорий будет поэтапным. Начиная с 2017-го он ежегодно будет увеличиваться на полгода. И так до тех пор, пока не достигнет уровня 63 года для женщин (к 2026 году) и 65 лет для мужчин (к 2032 году).

Относительно других категорий граждан подобных нововведений пока нет. Однако эксперты уверены, что повышение пенсионного возраста неизбежно.

Вместе с этим специалисты объясняют, что вряд ли данный процесс стартует раньше 2018 года, на который намечены президентские выборы.


Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/169581-news.html
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Смотрите также

КОММЕНТАРИИ:
Мы в соцсетях
Курсы валют НБКР
69.4935
+0.00%
73.8994
-0.09%
1.1705
+0.21%
0.2093
-0.10%

Новости партнеров
  • Читаемое
  • Сегодня
  • Комментируют
Авиакатастрофа Ту-154 в Сочи: версия теракта подтверждается данными с европейского спутника
  • 15:14
  • 1 702
  • 0
Трамп «жестко опустил» администрацию Обамы: американцы в восторге от грандиозного скандала
  • 11:56
  • 989
  • 0
Биатлон мужчины спринт 5 января 2017: смотреть онлайн 4 этап Кубок мира 2016-2017
  • 15:36
  • 872
  • 0
Новороссия 5 января 2017: новости, сводки ополчения Новороссии, последние новости Донецка 05.01.2017, обстановка в ДНР и ЛНР на сегодняшний день
  • 15:46
  • 807
  • 0
Шерлок 4 сезон 2 серия смотреть онлайн 08.01.2017: Шерлок премьера Первого канала 8 января видео
  • 08:12
  • 787
  • 0
Психологи: Нарциссов можно определить по одному вопросу
  • 16:34
  • 775
  • 0
Новости шоу-бизнеса сегодня, 5 января: личная жизнь российских звезд, новости о знаменитостях сейчас, 05.01.2017
  • 16:38
  • 766
  • 0
Королева Елизавета II умерла: причины смерти, кто станет королем Великобритании
  • 13:43
  • 747
  • 0
Крушение самолета в Сочи, сегодня, 13 января, последние новости: почему упал Ту-154, причины, последние новости о расследовании
  • 17:09
  • 0
  • 0
Умерла певица Жанна Роштакова: причины смерти экс-солистки
  • 17:09
  • 0
  • 0
Гадания на Старый Новый год: варианты святочных гаданий
  • 17:09
  • 0
  • 0
Уязвимость в WhatsApp позволяет перехватывать переписку
  • 17:03
  • 0
  • 0
В Челябинской области пьяный лихач увёз полицейского на капоте
  • 17:03
  • 0
  • 0
Спринт, мужчины 13.01.2017, КМ по биатлону: результаты гонки, кто победил
  • 17:00
  • 0
  • 0
Биатлон сегодня 13 января 2017: результаты мужского спринта, кто победил
  • 17:00
  • 0
  • 0
«Дом 2» последние новости: участника проекта выгнали из-за наркотиков
  • 16:59
  • 0
  • 0
Крушение самолета в Сочи, сегодня, 13 января, последние новости: почему упал Ту-154, причины, последние новости о расследовании
  • 17:09
  • 0
  • 0
Умерла певица Жанна Роштакова: причины смерти экс-солистки
  • 17:09
  • 0
  • 0
Гадания на Старый Новый год: варианты святочных гаданий
  • 17:09
  • 0
  • 0
Уязвимость в WhatsApp позволяет перехватывать переписку
  • 17:03
  • 0
  • 0
В Челябинской области пьяный лихач увёз полицейского на капоте
  • 17:03
  • 0
  • 0
Спринт, мужчины 13.01.2017, КМ по биатлону: результаты гонки, кто победил
  • 17:00
  • 0
  • 0
Биатлон сегодня 13 января 2017: результаты мужского спринта, кто победил
  • 17:00
  • 0
  • 0
«Дом 2» последние новости: участника проекта выгнали из-за наркотиков
  • 16:59
  • 0
  • 0
Мы в соцсетях
  • Facebook
  • Twitter
  • Вконтакте
«Газета.kg»
Новости партнеров