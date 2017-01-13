Елизавета Глинка, похороны: когда состоятся, где похоронят Доктора Лизу

25 декабря прошлого года случилась одна из самых страшных авиакатастроф в истории нашей страны. Разбился самолет Ту-154, на борту которого находились представители военного ансамбля им. Александрова. Они направлялись в Сирию, чтобы дать концерт для российских военных.Также на борту злосчастного самолета находилась и известная Елизавета Глинка, которую еще называют Доктором Лизой. Ее миссия в Сирию заключалась в том, чтобы передать лекарства сирийским детям. Увы, но этот рейс оказался роковым и никто из 92 людей, находившихся в том самолете, выжить не сумел. Лайнер рухнул в Черное море через пару минут после взлета из Сочи.Так уж получилось, что многие тела погибших разлетелись на фрагменты, целых - оказалось очень мало. Среди останков только накануне были идентифицированы те, что принадлежат Глинке. Таким образом, это обстоятельство позволило родственникам покойной начать подготовку к церемонии прощания и последующим похоронам.Дата и место захоронения Доктора Лизы уже известны. Похоронят Елизавету Глинку в понедельник, 16 января. Церемония прощания пройдет на Новодевичьем кладбище Москвы. Начнется она в 10:00 по московскому времени.Ожидается, что на похороны Елизаветы Глинки прибудут не только ее родные и близкие люди, но еще и многочисленные люди, которые уважали эту женщину за тот титанический труд, что она проделала на протяжении всей своей жизни.

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