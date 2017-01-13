Автохамы проехались по пешеходной улице у Кремля. Видео молодых «мажоров» взорвало Интернет.
В Сети было опубликовано видео, снятое из салона автомобиля. Молодые люди ехали по московской улице, и как сообщается из самого видеоролика – в кальянную. В видео присутствует много ненормативной лексики.
На видеозаписи зафиксировано, что водитель дразнится с пешеходом, и один даже пригрозил нарушителям кулаком. «Мажоры» только подгоняли пешеходов и подшучивали над ними.
Было ли замечено правоохранителями нарушение - неизвестно. В Интернете огромное количество негативных комментариев, которые осуждают действия молодых людей. Есть и те, кто считает, что водителя нужно наказать.
Подобных случаев в Москве зафиксировано много. Водители дорогого транспорта позволяют себе ездить по пешеходным переходам, а также разъезжать по газонам и ступеням. Такие ситуации часто происходят в зоне МГУ.
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