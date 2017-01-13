Защита Алексея Улюкаева обжаловала продление домашнего ареста

Решение суда Москвы о продлении домашнего ареста Алексею Улюкаеву накануне было официально обжаловано его защитой. Об этом поведала журналистам адвокат экс-министра Лариса Каштанова.
Согласно данным СМИ, защитники бывшего министра экономики РФ Улюкаева обжаловали заключение Басманного суда Москвы. Высшие инстанции поддержали прошение прокуратуры о продлении экс-чиновнику срока домашнего ареста. Ранее было решено, что подозреваемый Алексей Улюкаев будет оставаться под арестом в период до 15 апреля, так как следствие полагает, что во время пребывания на свободе он способен надавить на свидетелей или предпринять попытку сбежать, но этот срок был урезан до 10 января текущего года. Улюкаев был задержан ближе к концу 2016 года в связи с получением взятки, притом сумма оказалась достаточно внушительной. Позже последовало его увольнение с должности министра, что произошло по решению Владимира Путина в связи с утратой политиком доверия.
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