В Башкирии неизвестные убили 60-летнего мужчину и избили его супругу

Согласно материалам следствия, 11 января родственники пришли домой к 60-летнему мужчине и обнаружили его без признаков жизни, на теле присутствовали признаки, свидетельствовавшие о насильственной кончине. Также в помещении находилась его 54-летняя супруга с проломленной головой. Её незамедлительно отвезли в медицинское учреждение в тяжёлом состоянии.Правоохранители проводят все необходимые следственные действия, направленные на установление обстоятельств трагедии и лиц, которые причастны к преступлению. Тело мужчина направлено на судебно-медицинскую экспертизу. Открыто уголовное делопроизводство по признакам статьи «Покушение на убийство двух лиц».

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