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Доктор Лиза: где и когда состоятся похороны Елизаветы Глинки

Доктор Лиза: где и когда состоятся похороны Елизаветы Глинки


Общественность сегодня интересуется вопросом, где и когда состоятся похороны Елизаветы Глинки, более известной, как Доктор Лиза. На днях появилась информация, что её останки смогли опознать родные среди жертв катастрофы Ту-154 над Чёрным морем. Похороны должны состояться в понедельник на Новодевичьем кладбище.

Доктор Лиза очень известна в общественности. Елизавета погибла 25-го декабря при крушении самолёта Ту-154, выполняющего рейс: Сочи – Сирия. В Сирию медик везла медикаменты, кроме нее на борту разбившегося лайнера были корреспонденты, военные и известный русский военный ансамбль имени Александрова. В гибель доктора отказывались верить пользователи соц. сетей, на ее личной странице в соц. сети Facebook пользователи оставили немало комментариев с надеждой о том, что Глинка могла остаться по какой-либо причине в Сочи. Супруг Елизаветы подтвердил её гибель, развенчав всякие надежды. Незадолго до своей гибели Елизавета публично заметила, что не знает, сможет ли она вернуться живой из Сирии. Напомним, что именно доктор Елизавета Глинка помогала летчице Надежде Савченко, когда та объявила в тюрьме голодовку.

У Елизаветы остался муж и дети. Ее самыми теплыми словами вспоминали тысячи пользователей сети «Интернет», десятки известных русских людей, среди них певица Пелагея. Останки Доктора Лизы были опознаны с помощью метода генетической экспертизы. Попрощаться с Елизаветой близкие смогут уже в этот понедельник.

gazeta.kg


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