В Симферополе построят больницу стоимостью 5 млрд рублей

О старте строительства нового объекта здравоохранения рассказал Александр Голенко, глава Министерства здравоохранения. Это произошло в рамках очередной встречи с главой Крыма Сергеем Аксеновым. Министр сообщил, что новая больница будет сооружена на 10-м километре Джанскойской трассы.«Мы уже выбрали подрядчика, готова проектно-сметная документация, рабочая площадка расчищена. Мы уже можем приступать к строительству», - сообщил Голенко. Аксенов заявил, что местное правительство готово выделить 5 миллиардов рублей на реализацию данного проекта, эти средства есть в бюджете.В 2015 году информировалось, что в Крыму на базе Медицинской академии Крымского федерального университета им. Вернадского будет функционировать центр ядерной медицины.

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