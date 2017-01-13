Эпидемия гриппа распространилась по России. Роспотребнадзор предупредил о второй волне заболевания. Представители Роспотребнадзора предупреждают, что гражданам страны необходимо подготовиться ко второй волне распространения эпидемии.
Ранее количество заболевших гриппом и ОРВИ на территории страны стремительно росло, однако во время новогодних каникул заболеваемость пошла на спад. Это связано с тем, что большинство предприятий, школы и университеты, детские сады не работают. Рост заболевания будет связан с возобновлением работы разных учреждений после новогодних каникул. Вероятно, стоит ожидать снова «гонконгский грипп», он наблюдался у большинства заболевших в декабре прошедшего года. Вирус еще плохо изучен медиками, он способен вызывать такие осложнения, как пневмония, заболевание бронхов. Небольшой процент граждан страны заранее смог обезопасить себя от вируса – были поставлены специальные прививки. Медицинские учреждения столицы сегодня работают в полном режиме. У данного вируса схожие симптомы с ОРВИ: тошнота, которую вызывает интоксикация организма, вялость, головные боли, температура, насморк, озноб.
Медицинские специалисты советуют при обнаружении подобных симптомов незамедлительно обращаться в местные поликлиники. Стоит отметить, что при заболевании «гонконгским гриппом» высокую температуру достаточно сложно сбить привычными медицинскими препаратами. В ряде регионов запланированы специальные каникулы – карантин, который начинается в Чувашии, в Северной Осетии. Много школьников сегодня болеет в Калининграде, Волгоградском крае.
gazeta.kg
Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/169541-news.html
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии активной ссылки на наш сайт.
При копировании материалов для интернет-изданий – обязательна прямая открытая для поисковых систем гиперссылка. Ссылка должна быть размещена в независимости от полного либо частичного использования материалов. Гиперссылка (для интернет- изданий) – должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала.
Все материалы, содержащиеся на веб-сайте www.gazeta.kg, защищены законом об авторском праве. Фотографии и прочие материалы являются собственностью их авторов и представлены исключительно для некоммерческого использования и ознакомления , если не указано иное. Несанкционированное использование таких материалов может нарушать закон об авторском праве, торговой марке и другие законы.